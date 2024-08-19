Aydemir Akbaş'ın cenazesinde kaos! Şafak Sezer çileden çıktı: Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı. Akbaş'ın naaşı, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen tören ve Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Ancak cenaze namazı öncesinde ortalık karıştı. Cenaze namazı için camiye gelen sanatçı İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalye ile gelerek en önde bulunma istediği kaosa neden oldu.

Ayrıca cenaze sırasında daha önce Şener Şen'in de yaşadığı tarzda olaylar gelişti. Yaşananlara ise oyuncu Şafak Sezer isyan etti.

Cenaze sırasında ünlülerle fotoğraf çekmeye çalışan ve canlı yayın yapan kişiler nedeniyle dua bile edemediklerini belirten Sezer şunları söyledi:

"TABUTUN ETRAFINI GARİP KIYAFETLİ TİKTOKÇU ÇOCUKLAR SARMIŞ"

"Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi! İnanılmaz bir rezillik.

"Dua edemedik, hiçbir şey yapamadık. Cami hocası namazı kıldıramayınca uyardı. İbrahim abi 45 yıllık arkadaşıyla vedalaşmaya gelmiş, zor duruma düştü. Tabutun etrafını garip kıyafetli Tiktokçu çocuklar sarmış, garip hareketler yapıyorlar. Bir canlı yayın yapma modası başlamış. Akıl alır gibi değil. Dua etmemize izin vermediler, insan biraz saygı duyar."