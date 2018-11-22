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Aydın'da düşen eğitim uçağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:12 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden pilot Hamdi Yılmaz'ın cenazesi Kayseri'de toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Aydın'da düşen ve enkazı Karacasu ilçesinde bulunan eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot Hamdi Yılmaz'ın cenazesi, eşinin memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hunat Camisi'nde düzenlenen törene, Yılmaz'ın eşi Necla, pilot oğlu Uğur ve kızı İlayda Yılmaz, ablası İlhan Yılmaz, çalışma arkadaşları ve öğrencilerinin yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile vatandaşlar katıldı.

Hamdi Yılmaz'ın güçlükle ayakta duran eşi Necla Yılmaz, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törenin ardından AA muhabirine konuşan Yılmaz'ın ablası İlhan Yılmaz, kardeşini son olarak 29 Ekim'de annesini ziyaret için geldiği Kırklareli'de gördüğünü söyledi.

Kardeşinin pilotluğu çok sevdiğini belirten Yılmaz, "Askeriyeden emekli olduktan sonra THY'de çalışmaya başlamıştı. Adana'da eğitim alarak eğitmen oldu. Samsun'da 7-8 yıl görev yaptı. Aydın'a geleli 3 ay olmuştu. Aydın'daki hocaları 'Geç bulduk, çabuk yitirdik. Onun gibi bir deha bir daha gelmez' dedi. Annem bir daha bir Hamdi daha doğurmaz. Dünyada bir taneydi benim kardeşim. Uçmayı o kadar çok seviyordu ki oğlunu da pilot olarak yetiştirdi. Anneme haber veremedik. Çünkü annem kalp hastası. 'Uçağı düşmüş, yaralanmış' dedik." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri uçak kazası

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