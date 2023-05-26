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  4. Aylar önce ortadan kaybolmuştu! Brezilyalı oyuncu Jefferson Machado’nun cansız bedeni gömülü bir sandıkta bulundu

Aylar önce ortadan kaybolmuştu! Brezilyalı oyuncu Jefferson Machado’nun cansız bedeni gömülü bir sandıkta bulundu

26.05.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı oyuncu Jefferson Machado’nun cansız bedeni, Ocak ayının sonunda kaybolmasından yaklaşık dört ay sonra kolları ve ayakları bağlanmış ahşap bir sandıkta bulundu. Yerin yaklaşık 2 metre altına gömülen sandıkta ünlü oyuncunun cansız bedenini bulan polis ekipleri olayı araştırmaya devam ediyor.

Aylar önce ortadan kaybolmuştu! Brezilyalı oyuncu Jefferson Machado’nun cansız bedeni gömülü bir sandıkta bulundu

Brezilya'da pembe dizilerde rol alan ve en son 'Reis' dizisinde başrol oynayan 44 yaşındaki Jefferson Machado, en son 27 Ocak’ta görüldükten sonra aylardır kayıptı. Ünlü oyuncunun annesi 9 Şubat’ta resmi olarak kayıp ilanında bulundu ve polis ekipleri araştırmalarına başladı. 73 yaşındaki anne Maria das Dores, oğluyla en son 29 Ocak’ta iletişim kurduğunu ve 8 köpeğini Rio de Janeiro’daki evinde yalnız bırakarak kayıplara karışmasından endişelendiğini dile getirdi.

YAZIM YANLIŞLARIYLA DOLUYDU

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Anne Dores, oğlunun son iletişim kurduklarında bir iş görüşmesine gittiğini ve ardından bir arkadaşının evinde kaldığını söylediğini ifade etti. Yerel basına konuşan anne son olarak oğlunun “Telefonumu tuvalete düşürdüğüm için seni görüntülü arayamıyorum” mesajının yazım yanlışlarından şüphelendi. Polise durumu ihbar ettikten sonra Machado’nun telefonun konum paylaşma özelliğinin bilinçli bir şekilde kapatıldığı ortaya çıktı.

2 METRE DERİNLİKTE GÖMÜLÜYDÜ

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22 Mayıs’ta Machado’nun cansız bedenini yerin yaklaşık 2 metre altında gömülü olan bir ahşap sandıkta bulundu. Mülkün sahibi olan kadın kimliğini bilmediği bir kişiye evini bir süreliğine kiraladığını belirtti. Polis kiracının kimliğini tespit etti ve olaya ilişkin araştırmalarını derinleştirdi.

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