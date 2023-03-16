Ne olduğunu anlayamadı! Kapısının önündeki maymunun saldırısına uğrayan kadının kulağı koptu

Parker isimli bir kadın komşusunun beslediği maymunun evinin verandasına gizlice girdiğini anlattı. Maymunu verandada fark eden kadın hayvanın evine girmek için kapının kolunun bir kısmını koparması üzerine hayvanı uzaklaştırmak için dışarı çıktı. O anlarda maymun genç kadına saldırarak kulağını koparttı.

ÖNCE SAÇLARINI YOLDU, SONRA KULAĞINI KOPARTTI

Fox News’e konuşan Parker maymunun evine girmeye çalıştığında oturma odasında olduğunu söyleyerek, “Pencereden dışarı baktığımda bana bakan bir maymun gördüm. Maymun evime girmeye çalışıyordu. Tel kapıyı tutturduğumuz küçük düğmeyi kırdı. Sırtıma atladı. Bir anda saçlarımı yolarak kulağımı ısırdı. Hepsi çok korkunç ve travmatikti” dedi.

Saldırgan maymunun sahipleri Parker’in bir arkadaşının olay sonrasında iki el ateş ederek Jack adındaki maymunu öldürdüğünü iddia etti.