Aylar sonra sahnelere dönen Gülşen iddialı dekolteli elbisesiyle gündem oldu! Miley Cyrus'a benzetildi

Gülşen, başarıları ve iddialı seçimleriyle oldukça dikkat çeken sanatçılar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl sahnede yaptığı konuşmaların ardından sosyal medyada gündem olan ve hakkında dava açılan Gülşen, sahnelere uzun bir süre ara vermişti. 2023 yılında sahnelere geri dönüş yapan Gülşen'in siyah dekolteli elbisesi oldukça dikkat çekti.

Miley Cyrus'ın daha önce giydiği elbisenin oldukça benzerini tercih eden Gülşen 2. sayfa'nın Instagram hesabında gündem oldu.

'Sahnelere dönen Gülşen’in tarzı dünyaca ünlü pop yıldızı Miley Cyrus’la aynıydı. Favoriniz?' sorusuna yanıt veren sosyal medya kullanıcıları Gülşen'in tarzını eleştirdi.

Elbiseyi beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları "Miley cyrus gruptan ayrıldı" , "Yabancılara özenmek fakat onlar gibi olamamak bu olsa gerek" gibi yorumlarda bulunurken bazıları ise Gülşen'in sahnelere dönmesini sevindiğini belirtti.





