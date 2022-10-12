Aylardır iddia ediliyordu, Meral Akşener ilk kez bu kadar net konuştu: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor

2023 seçimleri yaklaşırken, İYİ Parti'de hazırlıklar hızlandı. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün Ankara Bilkent’te partisinin il başkanlarını topladı. Kritik toplantının ana gündem maddesini ilçe ve il kongreleri oluştururken, söz konusu kongrelerin seçim atmosferi sebebiyle "şölen ve düğün havasında, coşkuyla” yapılması için herkesin var gücüyle çalışması gerektiği kaydedildi. Delege seçimlerinde hassasiyet gösterilmesini isteyen Akşener, “Kongre öncesi bir kırgınlık olmaması için mahallelerde delege seçimleri sükûnet içinde yapılsın” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN AKŞENER'DEN YORUM: "KARARLI GÖRÜNÜYOR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; öte yandan toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti kanadından cumhurbaşkanlığı ağaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, ‘’Biz, kendisi çıkıp “ben adayım” demeden kimseyi aday gösteremeyiz’’ ifadelerini kullandı. Akşener Kılıçdardaroğlu’nun adaylığı için ise “Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor” yorum yaptı.

"2018" ANIMSATILDI

Toplantıda 2018 seçimleri ve seçime kısa bir süre kala milletvekili aday adaylığı için istifa eden teşkilat yöneticileri nedeniyle sahada yaşanan zorluklar gündeme geldi. Akşener’in il başkanlarına, “Seçim sathı mailine girdiğimiz zaman il ve ilçe teşkilatlarının sapasağlam yerinde olması yönünde bir arzumuz var. Bu seçimde il ve ilçe başkanları yerinde olacak” vurgusu yaptığı öğrenildi.



