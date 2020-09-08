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  4. Aynı minibüsten 31 kişi çıkınca... 8 bin 177 TL'lik ceza!

Aynı minibüsten 31 kişi çıkınca... 8 bin 177 TL'lik ceza!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 15:42 | Son Güncelleme

Konya'nın Ereğli ilçesinde uygulama yapan jandarma, minibüsü durdurunca öyle bir manzarayla karşılaştı ki şaşırmadan edemedi. Uygulama noktasında durduğu minibüsten 31 kişi çıkınca, sürücüye 8 bin 177 TL para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Ağustos’ta Türkmen Mahallesi'nde yaptığı trafik kontrolünde bir minibüsü durdurdu. Tarım işçilerinin bulunduğu minibüste yapılan kontrolde sürücüyle birlikte 31 kişinin olduğu tespit edildi. Jandarma, minibüs sürücüsünün yolcu kapasitesini arttırmak için koltukları söktüğünü belirledi. Sürücüye 8 bin 177 TL ceza kesildi. Durdurulan minibüsten 31 kişinin çıkma anları jandarma tarafından trafik kazalarına ve korana virüs salgınına dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada paylaşıldı.

İHA

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