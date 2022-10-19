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Aynısafa çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Aynısafa çayı nasıl demlenir?

19.10.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynısafa çiçeğinden elde edilen çayın insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi vardır. Aynısafa çayının içerisinde C ve E vitaminleri bulunur. Bunun yanında kalsiyum açısından da oldukça zengindir. Müsilaj, saponinler, kuersetin, kompleks polisakkarit, beta karoten gibi bileşenleri ve sağlık için pek çok yarar sağlayan uçucu yağları içeriğinde barındırır.

Aynısafa çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Aynısafa çayı nasıl demlenir?

İçindekiler

  • Aynısafa Çayının Faydaları
  • Aynısafa Çayı Nasıl Hazırlanır?
  • Aynısafa Çayının Yan Etkileri

Ülkemizde hemen hemen her bahçede bulunur. Çoğunlukla süs bitkisi olarak kullanılır. Aynı zamanda tedavi amaçlı olarak da kullanılan aynısafanın, vücut sağlığına pek çok faydası mevcuttur. Boyu 30-40 cm kadar uzayabilir ve çiçekleri sarı, mor, portakal rengi ve beyaz renktedir.

Aynısafa Çayının Faydaları

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  • Hazımsızlık ve şişkinliği gidermek için başvurulan doğal çözümlerden biridir. Mide ülserinin tedavisinde de oldukça etkilidir.
  • İçerisinde bulunan beta karoten sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Bu sayede serbest radikallerin yol açtığı zararlı bileşenlerden vücudu korur. Ayrıca içerisinde barındırdığı flavonoidler ve antioksidanlar sayesinde tümör oluşumunu engelleyerek kanser riskini azaltır.
  • Aynısafa çiçeği çayı vücut için detoks etkisi yaratır. Vücudu arındırarak safra kesesinde oluşabilecek problemlerin önüne geçer. Sindirim sistemini rahatlatıcı ve detoks etkilerine sahip olmasına rağmen zayıflatıp zayıflatmadığı konusunda net bir bilgisi olmaması aynısafa çayı zayıflatır mı sorusunu yanıtsız bırakır.
  • Bebeklerdeki pişik problemi için rahatlıkla kullanılabilir. Aynısafa çayına batırılan temiz mendiller pişik olan bölgeye uygulanır. Bebeğin pişikten dolayı yaşadığı acıyı ve yanmayı giderir. Rahatlama sağlar.
  • Antioksidan deposu olması ve karotenler içermesi, cilt sağlığını olumlu etkiler. Cilt üzerindeki döküntülerin, böcek ısırıklarının, küçük kesiklerin ve sıyrıkların iyileşmesine yardımcı olur. Aynısafa çayı, bir bez yardımıyla masaj yapılarak hasarlı bölgenin üzerine uygulanırsa cildin eski sağlığına kavuşmasın sağlar. Aynısafa bitkisinin cilde faydaları arasında anti-aging özelliği de vardır. Bu özelliği sayesinde kırışıklıklar üzerinde de oldukça etkilidir.
  • İçerdiği flavonoidler ve antioksidanlar sayesinde kanser riskini büyük ölçüde azaltır. Kanserli hücrelerin vücuttan atılmasını sağlarken, düzensiz hücre büyümelerinin de önüne geçer.
  • Adet dönemini düzenleyici etkileri olduğu için kadınlar tarafından sıkça tercih edilir. Menstruasyon döneminde aynısafa çayı tüketmek, kasık ağrılarının ve krampların giderilmesinde faydalıdır. İç organlardaki düz kasların kasılmasını engelleyerek gevşeme sağlar. Aynı zamanda bu dönemde sık karşılaşılan mide bulantısı ve baş ağrısının da önüne geçer.
  • İltihaplanmanın verdiği rahatsızlıkları ortadan kaldırarak rahatlama sağlar. Öksürüğün giderilmesi için de çok faydalı olan aynısafa, aynı zamanda artrit ve gut gibi eklem ve romatizmal ağrıların azalmasında etki gösterir. Bunun için aynısafa yağının cilde masaj yapılarak uygulanması gerekir. Antibakteriyel özelliği sayesinde de açık yaraya bulaşmış olan bakterileri önlemeye yardımcıdır.
  • Aynısafa çayının güneş yanıklarının verdiği acıyı hafifletici etkisi vardır. Bir şişeye soğuk şekilde koyulan aynısafa çayı, güneşten yanan yerlere sürülürse acıyı alır ve cildi rahatlatır.

Aynısafa Çayı Nasıl Hazırlanır?

aynısafa çiçeği

Aynısafa yaprakları toplanıp kurutularak çay elde edilebilir. Eğer yaprakları bulunamıyorsa aktarlardan kurutulmuş aynısafa yaprakları temin edilebilir.

1. 1-2 çay kaşığı kadar aynısafa yaprağı bir demliğe koyulur ve 1-2 bardak kaynar su demliğe eklenir.

2. 5-10 dakika boyunca demlemeye bırakılır.

3. Hazırlanan çay süzgeçten geçirilir ve içilir. İsteğe bağlı olarak içerisine bal ya da şeker katılabilir. Ancak aynısafanın faydalarından daha iyi yararlanmak için sade şekilde tüketilmesi daha uygundur.

**Boğaz ağrısını hafifletmek için farklı bir şekilde demlenerek de aynısafa çayı hazırlanabilir.

1. 2 yemek kaşığı aynısafa çiçeği yaprakları ve yarım çay kaşığı rendelenmiş portakal kabuklarının üzerine 1 bardak kaynar su eklenir ve 5 dakika beklendikten sonra süzülür.

2. Bardağa alınan çayın içerisine 2 yemek kaşığı portakal suyu, 1 çay kaşığı bal ve az miktarda acı biber katılıp günde 2-3 kere tüketilebilir.

Aynısafa Çayının Yan Etkileri

Aynısafa bitkisi açık yaralar üzerine direkt olarak uygulanmamalıdır. Papatya, krizantem, yakupotu, dalya familyasından olan bitkilere alerjik reaksiyon gösteren kişiler aynısafa çayından uzak durmalıdır. Aşırı tüketimi ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Aynı zamanda düşüğe sebep olabileceği için gebelik döneminde kullanılması tehlikelidir.

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