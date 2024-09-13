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  4. Ayrılığa daha fazla dayanamadı... Mehmet Ali Erbil imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'la yeniden barıştı! Böyle görüldüler

Ayrılığa daha fazla dayanamadı... Mehmet Ali Erbil imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'la yeniden barıştı! Böyle görüldüler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.09.2024 07:59
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Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük imam nikahlı sevgilisiyle geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Ayrılığın ardından başka bir kadınla canlı yayın açan Erbil ayrılığa daha fazla dayanamadı ve Gülseren Ceylan ile yeniden barıştı. Ünlü çift yeniden birlikte görüntülendi.

MYNET-Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla uzun süredir gündemdeydi.

Kısa süre önce imam nikahı kıydıklarını açıklayan ünlü çift geçtiğimiz haftalarda ayrılık haberi ile gündeme gelmişti. Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Her şeyi bugüne kadar göz önünde yaşadığımız için açıklama ihtiyacı duyuyorum. Mehmet Ali ile yollarımı ayırdım. Ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız, anlaşamadığımız noktalar olduğundan dolayı birbirimize daha çok zarar vermeden yollarımızı ayırdık." ayrılığı duyurmuştu.

YENİDEN BARIŞTILAR

Ayrılığın ardından başka bir fenomen isimle canlı yayın dahi açan Mehmet Ali Erbil ayrılığa daha fazla dayanamadı ve genç sevgilisi ile yeniden barıştı.

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SERDAR ORTAÇ DEVREYE GİRMİŞ

Gece birlikte bir mekanda görüntülenen çiftten Erbil barışma ile ilgili şöyle konuştu; 'Serdar ikimizi de aradı siz birbiriniz olmadan yapamazsınız dedi. Bende dedim ki Gülseren olmadan olmuyor'

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Aynı mekandan çıkan Serdar Ortaç da Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın yanına gelerek 'evet ben barıştırdım' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan
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