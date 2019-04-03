AYRILMAK İSTEDİĞİ ERKEK ARKADAŞI OTEL ODASINDA POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Haber Taylan YILDIRIM - Halil İbrahim KARABIYIK, Kamera Mücahit BEKTAŞ İZMİR (DHA) İZMİR'in Ödemiş ilçesinde restoran işletmeciliği yapan 37 yaşındaki Hamide Gezer, ayrılmak istediği erkek arkadaşı C.Ö.'nün (Ceyhan Özdemir) son kez görüşme isteğini kabul edip, otel odasına gitti. Burada C.Ö., kararından vazgeçiremediği Hamide Gezer'i boynundan pompalı tüfekle vurup öldürdü. Talihsiz kadının cenazesini teslim alan yakınları, gözyaşı döktü.

Ödemiş'te restoran işletmeciliği yapan Hamide Gezer, bir süredir birlikte olduğu belirtilen C.Ö.'den ayrılmak istedi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki C.Ö., Hamide Gezer'in kendisinden ayrılmak istediğini söylemesi üzerine konuşmak için Ödemiş'e geldi. C.Ö., son kez konuşmak üzere ikna ettiği Gezer'i Birgi Mahallesi'ndeki bir butik otele götürdü. Burada otel odasında barışma isteğini yineleyen C.Ö. olumsuz yanıt alınca Hamide Gezer'le tartışmaya başladı. Ardından da yanında getirdiği av tüfeğiyle talihsiz kadına ateş etti. 18 yaşında bir oğlu bulunan Hamide Gezer, boynuna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Hamide Gezer, hayatını kaybetti. Olaydan sonra C.Ö. kaçtı. Jandarma, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

'BİZE ÇOK AZ SÜRE AYIRDIN' SÖZLERİYLE GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Oteldeki incelemeden sonra Hamide Gezer'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopside ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği raporu verilen Hamide Gezer'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları, talihsiz kadının kendilerini ziyaret ettikten sonra ayrılacağı sırada sık sık söylediği, Size ayrılan sürenin sonuna geldik sözlerini hatırlatıp, Bize çok az süre ayırdın diyerek ağıt yaktı.

Hamide Gezer'in, ikindide Ödemiş Kubbeli Cami'nde kılınacak cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

