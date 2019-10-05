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Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 17:24 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrasında zarar gören bölgelerde hummalı çalışmalar başlatıldı.Sular altında kalan eski otogar başta olmak üzere, ilçe genelinde su baskınlarından zarar gören bölgelerde Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ve İtfaiye ekipleri tarafından gece saatlerinde başlatılan hummalı çalışmalar, gün aydınlandığında ve gün boyu sürdü.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrasında zarar gören bölgelerde hummalı çalışmalar başlatıldı.
Sular altında kalan eski otogar başta olmak üzere, ilçe genelinde su baskınlarından zarar gören bölgelerde Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ve İtfaiye ekipleri tarafından gece saatlerinde başlatılan hummalı çalışmalar, gün aydınlandığında ve gün boyu sürdü. Şiddetli yağış ve fırtınadan en çok etkilenen eski otogarda çekilen sel sularının ardından biriken yoğun çamur ve çöpler saatlerce süren çalışmaların ardından ortadan kaldırılabildi.
İlçe genelindeki tüm ana ve ara arterlerde sel sularının getirdiği çamur ve birikintilerin temizlenmeye çalışıldığı Ayvalık’ta, şiddetli yağış ve rüzgâr nedeniyle bir evin çatısının park halindeki özel otomobilin üzerine uçtuğu gözlendi. Şiddetli yağış ve rüzgar, İlkkurşun Gaziler ve Şehit Aileleri Rehabilitasyon Merkezi’nin de bahçe demirlerini kopardı. Gün boyu yapılan çalışmalar ardından Ayvalık’taki şiddetli yağış ve rüzgardan etkilenen cadde, sokak ve mahallelerde hayata normalle dönebildi.

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve fırtınanın geride bıraktığı izler silinmeye çalışılıyor
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