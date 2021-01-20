Ayvayı yiyin ama çekirdeğini de atmayın! 'Ayva çekirdeği maskesi nasıl yapılıyor?' diyenleri böyle alalım

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre; vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin içeriği sayesinde ayva çekirdeği ölü deriyi kolayca temizleyerek mükemmel bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur. Ayrıca sivilce lekeleri, güneş lekesi veya doğum lekesi gibi sorunların giderilmesinde de büyük rol oynar. Kırışıklık, cilt sarkması gibi sorunları gidermek için ayva çekirdeği kullanabilirsiniz. Ayva çekirdeğinin faydalarından daha detaylı bahsetmeden önce gelin ayva çekirdeği maskesi nasıl yapılır, öğrenelim.
KURU CİLTLER İÇİN AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ NASIL YAPILIR?
2 yemek kaşığı ayva çekirdeği
1 bardak sudan biraz daha fazla gül suyu
1 çay kaşığı badem yağı
Hazırlanışı
Ayva çekirdeğini bir gece gül suyuna koyun. Ertesi gün gül suyunun içindeki çekirdekleri çıkarın ve 2 yemek kaşığı daha gül suyu ve badem yağı ekleyin.
Temiz cildinize uygulayın ve yarım saat bekleyin.
Ardından ılık suyla durulayın.
Hazırladığınız karışımdan atmayın, sonraki uygulamada kullanabilirsiniz.
KIRIŞIKLIĞA KARŞI AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ
2 yemek kaşığı ayva çekirdeği
1 çorba kaşığı kıyılmış meyan kökü
1 su bardağı gül suyu
1 tatlı kaşığı buğday tohumu yağı
Hazırlanışı
Gül suyuna ayva çekirdeği ve meyan kökü koyup bir gece bekletin.
Bir gün sonra gül suyunu süzün ve suya buğday tohumu yağı ekleyin.
Temiz cildinize masaj yapın.
Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra ılık suyla durulayın.
CİLT LEKELERİNİ ÇIKARAN AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ
1 tatlı kaşığı ayva çekirdeği
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlık:
İki malzemeyi bir kaseye alın ve bir gece bekletin.
Ertesi gün zeytinyağını süzün ve cildinize sürün.
30 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın.
CİLDİ PARLATAN AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ NASIL YAPILIR?
7-8 ayva çekirdeği
1,5 bardak su
Hazırlanışı
Bir tencereye su koyun ve ayva çekirdeklerini atarak yaklaşık 15 dakika kaynatın.
Soğutmak için başka bir kap alın.
Karışım soğuduğunda jöle kıvamına gelecektir.
AYVA ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI
- 'Ayva çekirdeği maskesi ne işe yarıyor?' diyenlerdenseniz sizi böyle alalım. Çünkü saymakla bitmeyen ayva maskesinin faydalarını hazırsanız anlatmaya başlıyoruz.
- Kadınların genellikle doğum yaptıktan sonra veya aşırı kilo verme döneminden sonra yaşadıkları göğüs sarkmalarını ayva çekirdeği maskesi sayesinde rahatlıkla ortadan kaldırabilirsiniz.
- En etkili doğal nemlendirme etkilerinden biri olan ayva çekirdeği cildin nemi hapsetmesini ve kurumasını engeller. Güzellik uzmanları tarafından yapılan testlere göre ayva çekirdeği maskesi genişlemiş gözenekleri küçülterek siyah noktaların giderilmesine yardımcı olur.
- Ayva çekirdeği ile yapacağınız göz altı maskesi, göz altı morlukları ve torbalarının da giderilmesinde etki sağlar.
- Ayva çekirdeği cilt bakım maskeleri ilecilde anında nüfuz ederek cildi ölü hücrelerden ve toksinlerden arındırır.
- Peeling etkisi ile cildin üst tabakasının hızlı soyulmasını sağlar.
- Deride yeni ve sağlıklı hücrelerin oluşmasında öncüdür, onu her türlü dış etkenlere karşı korur.
- Cildi nemlendiren, kuruluğu ve pullanmayı gideren ayva çekirdeği maskesi cildi nemlendirir.
- Kuru cildin hidrasyon ihtiyacını karşılamanın yanı sıra yağlı ciltlerde aşırı sebum oluşumunu da kontrol eder.
- Cildi sivilce, sivilce ve siyah noktalardan temizler, ciltte yağlanmayı ve parlamayı önler.
- Cildin daha mat ve pürüzsüz görünmesini sağlar.
- Aşırı yağlı bir cilt tipine sahipseniz, gün boyunca tekrar tekrar parlayan akne ve sivilcelere yatkınsınızdır. Bunun için ayva çekirdeği maskesini deneyebilirsiniz.
- Göbek, bel, basen, bacak bölgenizdeki çatlak ve selülite ayva çekirdeği maskesi uygularsanız vücudunuzun iyileşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
- Yüzünüze ve boynunuza uygulayacağınız maske ile cildinizde doğal bir botoks etkisi oluşturabilir, kırışıklıkların görünümünü azaltabilirsiniz.
- Antiinflamatuar ve antibakteriyel etkilere sahip olan ayva tohumu, yara ve yanıklara uygulandığında cildin kısa sürede iyileşmesine ve sağlığına kavuşmasına yardımcı olur.
- Güneş yaralara ve yanıklara iyi gelir ve cildi lekelerden arındırır.
- Cildinize düzenli olarak ayva veya ayva çekirdeği maskesi uygulayarak cildinizdeki koyu, siyah ve kahverengi lekelerle etkili bir şekilde mücadele edebilirsiniz.
- Bu maske ile cildinizdeki çiller, doğum lekeleri, sivilce ve sivilce izlerinden de kurtulabilirsiniz.
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