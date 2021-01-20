Ayvayı yiyin ama çekirdeğini de atmayın! 'Ayva çekirdeği maskesi nasıl yapılıyor?' diyenleri böyle alalım

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre; vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin içeriği sayesinde ayva çekirdeği ölü deriyi kolayca temizleyerek mükemmel bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur. Ayrıca sivilce lekeleri, güneş lekesi veya doğum lekesi gibi sorunların giderilmesinde de büyük rol oynar. Kırışıklık, cilt sarkması gibi sorunları gidermek için ayva çekirdeği kullanabilirsiniz. Ayva çekirdeğinin faydalarından daha detaylı bahsetmeden önce gelin ayva çekirdeği maskesi nasıl yapılır, öğrenelim.

KURU CİLTLER İÇİN AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ NASIL YAPILIR?

2 yemek kaşığı ayva çekirdeği

1 bardak sudan biraz daha fazla gül suyu

1 çay kaşığı badem yağı

Hazırlanışı

Ayva çekirdeğini bir gece gül suyuna koyun. Ertesi gün gül suyunun içindeki çekirdekleri çıkarın ve 2 yemek kaşığı daha gül suyu ve badem yağı ekleyin.

Temiz cildinize uygulayın ve yarım saat bekleyin.

Ardından ılık suyla durulayın.

Hazırladığınız karışımdan atmayın, sonraki uygulamada kullanabilirsiniz.

KIRIŞIKLIĞA KARŞI AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ

2 yemek kaşığı ayva çekirdeği

1 çorba kaşığı kıyılmış meyan kökü

1 su bardağı gül suyu

1 tatlı kaşığı buğday tohumu yağı