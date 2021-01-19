Binlerce yıldır kullanılıyor, kadınlar vazgeçemiyor! Ev yapımı gül suyu tarifi (videolu)

Cilt toniklerine para vermek yerine evde kendiniz yapmaya ne dersiniz? Yapımı oldukça basit ve küçük bir bütçeyle yapılan gül suyu, doğal oluşu ile cildinize de zarar vermiyor.

PEKİ, NEDEN GÜL SUYU KULLANALIM?

Gül suyu, ciltteki fazla yağı arındırır, pürüzleştirir ve antibakteriyel görevi görür. Her cilt tipinin kullanabildiği gül suyu, aynı zamanda cilde doğal bir parlaklık da verir.

Gül suyu için gerekli malzemeler:

2 adet gül

2 bardak sıcak su

1 adet kapaklı cam kavanoz

Hazırlanışı

Güllerin yapraklarını teker teker koparın.

2 bardak kaynamış suyu cam kavanozun içine alın. Daha sonra kopardığınız gül yapraklarını suyun içine ekleyin ve kavanozun kapağını kapatın.

Su oda sıcaklığında soğuyana kadar kavanozun kapağını açmayın.

Su iyice soğuduğunda bir süzgeç yardımıyla gül yapraklarını çıkarın.

Hazırladığınız gül suyunu buzdolabında 1 hafta boyunca saklayabilirsiniz.

Gül suyunu nasıl kullanmalıyız?

Gül suyunu, temizlenmiş ve makyajdan arınmış cildinize direk olarak pamukla uygulayabilirsiniz.

Not: Gül suyunu yüzünüze uygulamadan önce, bileğinizin iç kısmına biraz sürün ve bekleyin. Cildinizde herhangi bir kızarıklık olmazsa kullanın.

GÜL SUYUNUN DİĞER FAYDALARI

Gül suyu, binlerce yıldır kullanılmaktadır. Şimdiki İran'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Geleneksel olarak hem güzellik ürünlerinde hem de yiyecek ve içecek ürünlerinde kullanıldı.

Cilt tahrişini yatıştırmaya yardımcı olur

Gül suyunun en büyük faydalarından biri, güçlü antienflamatuvar özellikleridir. Bu özellikler, hem dahili hem de harici birden fazla rahatsızlığın tedavisine yardımcı olabilir. Hatta egzama veya rosaceanın tahrişini hafifletmeye yardımcı olabilir.

Boğaz ağrısını yatıştırır

Doktorlar genellikle boğaz ağrısı için antibiyotik reçete eder, ancak gül suyunu da denemek isteyebilirsiniz. Gül suyu geleneksel olarak boğaz ağrılarını yatıştırmak için kullanılmıştır. Ancak etkinliğini kanıtlamak için araştırmaya ihtiyaç var.