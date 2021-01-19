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Binlerce yıldır kullanılıyor, kadınlar vazgeçemiyor! Ev yapımı gül suyu tarifi (videolu)

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 19.01.2021 08:20 | Son Güncelleme:
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Gül suyu, özellikle Orta Doğu'da binlerce yıldır kullanılmakta. Gül, anti-enflamatuar, antibakteriyel ve antioksidan özelliklerinden dolayı uzun zamandır el üstünde tutulurken, suyunun da metabolizmayı iyileştirdiği ve vücuttaki toksinleri attığı defalarca kanıtlandı. Bununla birlikte ev yapımı gül suyu hazırlamak da çok kolay. İşte videolu anlatımla doğal mı doğal gül suyu yapılışı.

Cilt toniklerine para vermek yerine evde kendiniz yapmaya ne dersiniz? Yapımı oldukça basit ve küçük bir bütçeyle yapılan gül suyu, doğal oluşu ile cildinize de zarar vermiyor.

PEKİ, NEDEN GÜL SUYU KULLANALIM?

Gül suyu, ciltteki fazla yağı arındırır, pürüzleştirir ve antibakteriyel görevi görür. Her cilt tipinin kullanabildiği gül suyu, aynı zamanda cilde doğal bir parlaklık da verir.

Gül suyu için gerekli malzemeler:

  • 2 adet gül
  • 2 bardak sıcak su
  • 1 adet kapaklı cam kavanoz

Hazırlanışı

  • Güllerin yapraklarını teker teker koparın.
  • 2 bardak kaynamış suyu cam kavanozun içine alın. Daha sonra kopardığınız gül yapraklarını suyun içine ekleyin ve kavanozun kapağını kapatın.
  • Su oda sıcaklığında soğuyana kadar kavanozun kapağını açmayın.
  • Su iyice soğuduğunda bir süzgeç yardımıyla gül yapraklarını çıkarın.
  • Hazırladığınız gül suyunu buzdolabında 1 hafta boyunca saklayabilirsiniz.
  • Gül suyunu nasıl kullanmalıyız?
  • Gül suyunu, temizlenmiş ve makyajdan arınmış cildinize direk olarak pamukla uygulayabilirsiniz.
  • Not: Gül suyunu yüzünüze uygulamadan önce, bileğinizin iç kısmına biraz sürün ve bekleyin. Cildinizde herhangi bir kızarıklık olmazsa kullanın.
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GÜL SUYUNUN DİĞER FAYDALARI

Gül suyu, binlerce yıldır kullanılmaktadır. Şimdiki İran'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Geleneksel olarak hem güzellik ürünlerinde hem de yiyecek ve içecek ürünlerinde kullanıldı.

Cilt tahrişini yatıştırmaya yardımcı olur

Gül suyunun en büyük faydalarından biri, güçlü antienflamatuvar özellikleridir. Bu özellikler, hem dahili hem de harici birden fazla rahatsızlığın tedavisine yardımcı olabilir. Hatta egzama veya rosaceanın tahrişini hafifletmeye yardımcı olabilir.

Boğaz ağrısını yatıştırır

Doktorlar genellikle boğaz ağrısı için antibiyotik reçete eder, ancak gül suyunu da denemek isteyebilirsiniz. Gül suyu geleneksel olarak boğaz ağrılarını yatıştırmak için kullanılmıştır. Ancak etkinliğini kanıtlamak için araştırmaya ihtiyaç var.

Cilt kızarıklığını azaltır

Gül suyu binlerce yıldır güzellik ürünü olarak kullanılmaktadır, bu nedenle cildinizi iyileştirmesi ve cilt kızarıklığını azaltması şaşırtıcı değildir. Antibakteriyel özellikler sivilceyi azaltmaya yardımcı olabilir. Antiinflamatuar özellikler cilt kızarıklığını ve şişkinliği azaltabilir.

Enfeksiyonları önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olur

Gül suyunun, enfeksiyonları önleyebilen ve tedavi edebilen güçlü antiseptik özellikleri vardır. Bu nedenle gül suyu genellikle çeşitli doğal ve tıbbi tedavilere dahil edilir.

Antioksidanlar içerir

Gül yaprakları ve gül yağı, hücrelerin hasardan korunmasına yardımcı olabilecek bir dizi güçlü antioksidan içerir.

Kesikleri, yaraları ve yanıkları iyileştirir

Gül suyu, yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilecek antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu özellikler, kesik ve yanıkların temizlenmesine ve enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olabilir. Ayrıca kesiklere, yanıklara ve hatta yara izlerinin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilirler.

Baş ağrısını hafifletir

Gül suyu ve gül esansiyel yağı aromaterapide baş ağrısını hafifletmek için yaygın olarak kullanılır. 45 dakika boyunca gül suyuna batırılmış bir bezi alın bölgenize koyabilirsiniz.

Yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir

Gül suyu genellikle kırışıklıkları azaltmayı amaçlayan güzellik ürünlerinde bulunur. Bunun nedeni, aslında yaşlanma karşıtı etkilere sahip olabilmesidir. Tahriş olmuş cildi yatıştırmaya ek olarak, topikal olarak uygulandığında kırışıklıkların görünümünü azaltabilir.

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