Az yağ ile çok lezzetli yemekler yapmanızı sağlayacak 4000 TL altı airfryer modelleri

Modern yaşamın hızına ayak uydururken sağlıklı beslenmeyi ihmal etmemek için mutfağınızda bir değişikliğe gitmeyi düşünüyorsanız bu içeriğimiz çok hoşunuza gidecek! Yağsız, lezzet dolu yemekler yapmanın yanında pratik kullanımı ve temizliğiyle de dikkat çeken airfryer modellerinden oluşan bir seçki hazırladık. 4000 TL'nin altında, bütçenizi sarsmadan sahip olabileceğiniz en popüler airfryer modellerinden oluşan bu listeye birlikte bakalım!

1. Sağlıklı ve lezzetli yemeklerin adresi: COSORI Air Fryer XXL

Yemek pişirme sürecini daha etkili bir şekilde kontrol etme imkanı sunan VeSync uygulamasına sahip COSORI Air Fryer XXL'ın 5.5 litrelik geniş sepeti, çeşitli yemekleri hazırlamak için ideal bir alan sunarken, 11 önceden ayarlanmış program ve büyük dokunmatik LED ekran, kullanımı kolaylaştırarak pişirme deneyimini zenginleştiriyor. Ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonları, yiyeceklerin istenilen sıcaklıkta tutulmasını sağlarken, sallama hatırlatması ile de yemeklerin daha iyi pişmesine yardımcı oluyor. FDA ve PFOA içermeyen yapışmaz kızartma sepetleri, temizliği kolaylaştırırken bulaşık makinesinde yıkanabilir özellikleriyle pratik bir kullanım sağlıyor. COSORI'nin bu siyah renkli air fryer modeli, şık tasarımıyla mutfağınıza modern bir dokunuş katarken 13 farklı fonksiyon ve 100'den fazla tarif seçeneği ile geniş bir yemek alternatifi sunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Fiyat performans ürünü. Her şeyi yapıyor. Ekstra söylenecek bir şey yok bence.”

“Amazon'un Türkiye piyasasına getirdiği bir ürün olduğu için tereddüt etmeden satın aldım. 5.5 lt olması çok iş görüyor. IOS uygulaması ile akıllı bildirimler sayesinde gerekli müdahaleleri yapabiliyorsunuz. Pişirme süreleri çok iyi. İçinden yemek tarifleri çıkıyor bu beni çok şaşırttı. Cihazın içinden çıkan kullanım kılavuzu vs. Türkçe. Bazılarında Türkçe desteği yokmuş sanırım ama bende Türkçe. Şimdilik çok memnunum, almak isteyenlere tavsiye edebilirim.”

2. Yağ kullanımını en aza indirecek: Philips Airfryer Fritöz

Dayanıklılığı ve şık tasarımıyla dikkat çeken Philips Airfryer Fritöz, Rapid Air teknolojisi sayesinde, yemekleri %90'a kadar daha az yağ kullanarak tavuk ve patates gibi yemekleri çıtır çıtır pişirmeyi sağlarken 7 ön ayarlı dokunmatik ekranı ile donmuş atıştırmalıklardan taze patatese, etten balığa, tavuk altından muffinlere ve hatta ızgara sebzelere kadar çeşitli yemek seçeneği sunuyor. 4.1 litre kapasiteye sahip siyah renkli airfryer sıcak tutma modu ile yemeğinizi hazır olduğunuzda ideal sıcaklıkta tutmanıza olanak tanıyor. QuickClean sepeti sayesinde kolayca temizleme ve bulaşık makinesinde yıkama imkanı sunan Philips marka airfryer'ın NutriU uygulaması ile 350'den fazla sağlıklı ve lezzetli tarife erişim sağlayarak farklı yemek tarifleri denemenizi sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

“Amazondan en iyi fiyata aldım. Uzun zamandır kullanıyoruz ve çok memnunuz. Küçük seçmemizin nedeni mutfakta az yer kaplaması.”

“Amazon'a sonsuz güven ve fiyat politikasında dolayı sipariş ettik. Gerçekten kullanışlı ve güzel bir ürün. Sipariş verdikten sonra 12 saat içerisinde ertesi sabah evimize geldi. Çok kirlenmemesi için içerideki hava akışını bozmayacak ve üst rezistansa değmeyecek şekilde yağlı kağıt kullanılabilir. Temizliği kolay bir ürün.”

3. Pratik ve sağlıklı yemekler: Tefal Easy Fry & Grill Airfryer

Tefal Easy Fry & Grill Airfryer 2'si 1 arada teknolojisiyle sıcak hava ile kızartma ve ızgara özelliklerini bir araya getiriyor. Alüminyum malzemesi ve 4.2 litrelik geniş kapasitesiyle öne çıkan Tefal marka airfryer Extra Çıtır teknolojisi sayesinde düşük yağ kullanımıyla yemeklerinizde çıtır çıtır sonuçlar elde etmenize olanak tanıyor. Döküm alüminyum ızgara teknolojisi, et ve sebzelerin yumuşak ve sulu bir şekilde ızgara edilmesine imkan sağlayan cihaz hızlı pişirme özelliği sayesinde klasik fırınlara göre %49 daha hızlı bir performans sunuyor. Ayarlanabilir sıcaklık aralığı (80°C ila 200°C) ile yüksek hassasiyetli kontrol sağlayan airfryer, 60 dakikalık zamanlayıcı ve otomatik uyarı özellikleriyle kullanımı daha da kolaylaştırıyor. XL kapasitesi ile 6 kişiye kadar yemekler için uygun olan Tefal airfryer çevrimiçi tarif kitabıyla lezzetli yemekler için kullanışlı bir kaynak sunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Efsane bir ürün! O kadar çok araştırdım ki aklımda soru işaretleri vardı ama bu markaya çok güveniyorum diye aldım ve beni şaşırtmadı. Diğer airfryerlara göre köfteyi ve eti mükemmel yapıyor. Antrikotu 12 dakikada yaptı ve eti sulu oldu. Asla kurutmuyor. Temizliği çok basit. İçindeki ürün döküm, köfteyi bile mangal tadında pişiriyor. Harika, yani alınabilecek en iyi airfryer.”

“Ben evime aldıktan sonra arkadaşım için de aldık. Çok memnunuz, tavsiye ediyorum.”

4. Fonksiyonel tasarım: Electrolux Create 5 Airfryer

Şık granit siyah rengi ile öne çıkan Electrolux Create 5 Airfryer sıcak hava sirkülasyonu sayesinde az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan çıtır çıtır ve lezzetli kızarmış yiyecekler sunuyor. 33,5 x 27 x 33 santimetre boyutlarındaki kompakt tasarımı ile mutfağınızda az yer kaplayan airfryer 2,5 litrelik kızartma kapasitesiyle çeşitli yemekleri veya 800 grama kadar patates kızartmasını kolayca hazırlamanıza olanak tanıyor. Create 5 Airfryer, kızartma, ızgara, kızartma ve fırınlama gibi çeşitli pişirme yöntemlerine uyum sağlamasının yanında sepet tasarımı, iç ve dış bölme ile kullanım kolaylığı sunarken pişirme sonrasında temizlik işlemini de kolaylaştırıyor.

Kullanıcı yorumları

“Uzunca bir araştırmadan sonra; marka bilinirliği (güven) ve görselinde malzeme kalitesi itibariyle karar verip aldığım Elektrolux yanıltmadı, teşekkürler. Pişirme performansı beklentimin üzerinde, süre oldukça kısa, haznesi 4 kişilik bir aile için oldukça büyük, temizliği kolay. Gece verdiğim sipariş sabah 10:00’da teslim edildi, ambalaj gayet iyiydi. Tereddüt etmeden alıp kullanılacak ürün.”

“Farklı markalardan airfryer kullanan arkadaşlarımın olumsuz yorumlarına rağmen Elektrolux’un hiçbir cihazı beni pişman etmedi diye düşünerek almıştım. Artık hiç üşenmeden her gün patates kızartması yiyoruz, iyi ki almışım. Mükemmel iş çıkarıyor.”

5. Kullanım kolaylığı sağlayan: Xiaomi Mi Smart Airfryer

Plastik ve alüminyum malzemelerin birleşimi ile dayanıklı bir tasarıma sahip olan Xiaomi Mi Smart Airfryer 360° sıcak hava sirkülasyonlu ısıtma özelliği sayesinde yemekleri hızlı bir şekilde pişirirken sadece bir çorba kaşığı yağ kullanarak enfes yemekler çıkarmanıza olanak tanıyor. OLED dokunmatik kontrol paneli ve programlanabilir sıcaklık ayarı ile kullanım kolaylığı sağlayan airfryer 3.5 litrelik geniş kapasitesi ile ailenizin favori yemeklerini pratik bir şekilde hazırlamanıza olanak sağlıyor. Çıtır çıtır ve lezzetli yemeklerin keyfini çıkarırken sağlıklı bir pişirme deneyimi sunan airfryer 100'den fazla akıllı tarif içeriyor. Çıkarılabilir tepsi sayesinde temizliği kolaylaştıran cihaz WiFi bağlantısı sayesinde uzaktan kontrol edilebilmesi sayesinde yemeğiniz pişerken kısa süreli işlerinizi endişe etmeden gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

“Diğerlerini bilmem ama bu paraya harika performans, daha fazla vermeye ne gerek var diye düşündürüyor. Spor yapan biri olarak çok memnun kalacağım gibi.”

“Çok detay vermeye gerek yok artık herkes kullanıyor. İki kişilik tüm yemekler için rahatlıkla kullanıyorum. Tost makinesini bile kaldırdım ekmekleri bunda kızartıyorum. Mısırı bunda pişiriyorum. Zamandan güzel tasarruf oluyor.”

6. Mutfağınızın bir numaralı yardımcısı: Kumtel Fastfryer Airfryer

Kumtel Fastfryer Airfryer Paslanmaz çelik malzemeden üretilen Kumtel Fastfryer Airfryer uzunluğu 35 cm, genişliği 45 cm ve yüksekliği 38 cm olan boyutu ile mutfağınızdaki alanınızdan tasarruf etmenizi sağlayacak bir tasarıma sahip. Şık siyah rengiyle dikkat çeken airfryer, 5,5 litrelik geniş kapasitesi ile büyük miktarlarda yiyecek hazırlama olanağı sağlarken 1500 W'lık gücü sayesinde hızlı pişirme imkanı sunarak zamandan tasarruf etmeye yardımcı oluyor. 60 dakikalık zamanlayıcı özelliği ile otomatik kapanma fonksiyonu pişirme sürelerini kontrol etmenizi kolaylaştırıyor. dayanıklı yapısı, geniş kapasitesi ve kullanımı kolay özellikleri ile mutfakta pratik ve etkili bir yardımcı olan Kumtel marka airfryer 4,7 kilogram ağırlığa sahip.

Kullanıcı yorumları

“Diğer markalarla aynı şeyi yaptığını düşünüyorum. Kumtel kimsenin ilk tercihi olmasa da boyutu ve tasarımı gayet güzel. Airfryerı özenerek tasarlamışlar, hiç pişman değilim aldığıma. Tavsiye ediyorum kesinlikle.”

“Öncelikle ürün çok hızlı elime ulaştı. Görünüş ve malzeme kalitesi iyi. Tam bir fiyat performans ürünü. İlk olarak kızartma yaparak denedim. Gerçekten hakkını verdi. Kesinlikle tavsiye ederim.”

7. Mükemmel lezzet deneyimi için: Karaca Air Pro Cook XL Airfryer

1550 watt gücü sayesinde sadece 1 kaşık yağ kullanarak sağlıklı kızartmalar, nefis fırın veya ızgara lezzetleri ve enfes közlemeler hazırlamayı sağlayan ruby renkli Karaca Air Pro Cook XL Airfryer, Circulation Air Tech ile eşit sıcak hava sirkülasyonu sağlayarak yemeklerin her noktası homojen bir şekilde pişirmeyi sağlıyor. Less Fat Technology ile düşük yağ kullanımıyla kıtır kıtır patatesler ve içi sulu tavuklar elde edebileceğiniz Karaca markasının airfryerı geniş 4 litrelik haznesi ile yeterli miktarda yemek pişirme imkanı sunarken aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayarak fırına göre %74 daha az enerjiyle çalışıyor. Ayarlanabilir pişirme süresi ve sıcaklık aralığı ile her tarife kolayca uyum sağlarken kokusuz ve dumansız pişirme özelliğiyle de mutfakta ferah bir ortam sunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Epeydir kullanıyorum, çok memnunuz ailecek.Harika patatesler yapıyor. Bütün bir tavuğu çok güzel kızartıyor. Çok çok teşekkürler Amazon.”

“Karaca güzel ürün çıkarmış. Kendime iki tane aldım. Biri İstanbul'da ikincisini Diyarbakırdaki evime aldım. Herkese tavsiye ederim. Muhteşem. Mangaldan kurtulduk”

8. Aile boyu lezzet: Arzum Airtasty XL Airfryer

Siyah renkteki şık tasarımı, plastik malzemesi ve kompakt boyutları ile kullanım kolaylığı sağlayan Arzum Airtasty XL Airfryer 6 litrelik geniş haznesiyle çeşitli yemekleri hazırlamak için ideal bir kapasiteye sahip. 1750 W gücündeki motoru ile hızlı ve homojen pişirme sağlarken, 60 dakika zaman ayarı ile pek çok yemek türüne göre zamanı ayarlayabilmeyi sağlıyor. 8 farklı otomatik pişirme programıyla sebze, tavuk, balık, et ve hamur işi gibi çeşitli yiyecekleri mükemmel şekilde pişirmenize olanak tanıyan Arzum markasının airfryer modeli aşırı ısınma koruması teknolojisi sayesinde güvenli bir kullanım sunuyor. Çıkarılabilir ve yapışmaz pişirme sepeti temizliği kolaylaştırırken bulaşık makinesinde yıkanabilen çıkarılabilir hazne ise kullanım sonrası temizlik sürecini pratikleştiriyor.

Kullanıcı yorumları

“Çok fazla para vermeye gerek yok bence diğer markalara. Beklentinin üstünde bir performansa sahip. Amazona teşekkür ediyorum, teslimat çok hızlıydı.”

“Önceden Xiaomi kullanıyordum, haznesi küçük gelmeye başladığı için büyük bir airfryer arayışına girdim. Önce anneme hediye aldık, onda deneyimleyince kendime de almaya karar verdim. Derinliği ve genişliği 4 kişilik aile için gayet ideal, pişirme süresi kısa, sesi yada buharı yok. En rahat ettiğim özelliği pişirirken altı da üstü de eşit pişiriyor. Xiaomi'de ters düz yapmak zorunda kalıyorduk. Bence fiyatına göre çok başarılı bir ürün. 4 yıl garanti olması da cazip.”

9. Yenilikçi pişirme deneyimi: Grundig AirFit XXL Camlı Airfryer

Şık ve dayanıklı bir tasarıma sahip olan Grundig AirFit XXL Camlı Airfryer 4,8 kilogram ağırlığı ve 26,7 x 38,4 x 32,5 santimetre boyutuyla mutfağınız için ideal bir cihaz. Dokunmatik kontrol panele sahip olan airfryer, 1900 watt gücünde çalışarak hızlı ve etkili bir pişirme performansı sunuyor. 60 dakikalık zamanlayıcı özelliği ve 200°C'ye kadar ayarlanabilen sıcaklık ayarı ile yemeklerinizi istediğiniz şekilde pişirebilirsiniz. 7.6 litrelik geniş kapasitesi ile aynı anda büyük porsiyonları hazırlamanıza imkan tanıyan airfryer aşırı ısınmayı önleyici sistemi ile güvenli bir kullanım sunuyor. Pişirme haznesindeki cam pencere sayesinde yiyeceğinizin pişme durumunu kontrol edebileceğiniz cihaz yapışmaz yüzeyli pişirme sepeti ile hazne içerisinde biriken yağları kolayca temizlemeyi sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

“Genel anlamda airfryer sınıfında güzel bir hacmi var. Daha önce manuel olan Grundig modelini kullanıyordum, memnundum. Hacim büyütmek için değiştirdim. Muadillerine göre uygun fiyat ve kaliteli malzemeye sahip. Bir yıldızı açıklama ile gelen ürün arasındaki güç farkından dolayı vermedim. Kısa zamanda düzeltilmesi dileğiyle.”

10. Yemek pişirirken kontrol sizde: Schafer Thermochef Airfryer

Mükemmel bir pişirme performansı ve kullanım kolaylığı sunan Schafer Thermochef Dijital Airfryer, 3,5 litrelik geniş pişirme kapasitesi ile büyük miktarlarda yiyeceği yağsız bir şekilde hazırlamanıza olanak tanıyor. 1500 W motor gücüne sahip olan airfryer otomatik kapanma özelliği, zaman kontrolü ve ayarlanabilir sıcaklık seçenekleriyle yemeklerinizi hazırlarken esneklik sağlıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir pişirme haznesi temizliği kolaylaştırırken yemek hazır olduğunda sesli uyarı vermesi sayesinde kullanımı daha pratik hale getiriyor. Dijital dokunmatik programlama ve ekran özellikleri yemekleri pişirmede geniş bir kontrol imkanı sunarken sıcaklık, ısıtma ve zaman göstergeleriyle işlemleri izlemek de oldukça basit bir hale geliyor.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.