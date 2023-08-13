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Azer Bülbül filmi için adı anılıyordu! Ünlü oyuncudan imalı paylaşım geldi! "Bağım var diyor"

13.08.2023 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk arabesk, fantezi müziğinin usta isimlerinden Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor. Filmde Azer Bülbül'ü canlandırması için Cihangir Ceyhan ve Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürüldüğü iddia edilmişti. Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'dan imalı bir paylaşım geldi.

Azer Bülbül filmi için Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte adı anılan isimler arasında yer alan Cihangir Ceyhan, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Azer Bülbül'ün babasıyla bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncuya ima yaptığına dair yorumlar geldi.

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Cihangir Ceyhan ve Kıvanç Tatlıtuğ, Türk arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Azer Bülbül'ün hayatı canlandırması için teklif götürüldüğü iddia edildi.

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Çoğu Gitti Azı Kaldı, Caney, İlle De Sen ve Başaramadım gibi şarkılar ile günümüzde de dinlenmeye devam eden Azer Bülbül, 2014 yılında aramızdan ayrılmıştı.

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Son olarak Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan'dan Azer Bülbül ile ilgili bir paylaşım geldi.

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"BAĞIM VAR DİYOR"

Babasıyla Azer Bülbül'ün fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncuya kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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Paylaşımı gören kullanıcılar 'Bağım var diyor', 'Azer babaya Azer baba yakışır', 'Cihangirden başkası olmaz' gibi yorumlar yapıldı.

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Bir kesim Azer Bülbül rolü için Kıvanç Tatlıtuğ'un daha uygun olacağını söylerken bir kesim de Cihangir Ceyhan'ı destekledi.

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Ceyhan ilk olarak Youtube'da sonrasında da Blu TV'de yayınlanan Adana 01 dizisindeki Cio Baba rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

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2017 - 2021 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Çukur dizisindeki Azer Kurtuluş karakteri ile büyük beğeni toplayan Ceyhan, sonrasında Alev Alev ve Camdaki Kız dizilerinde izleyicinin karşısına çıktı.

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6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen ve ailenin en küçük çocuğu olan Ceyhan, baba tarafından aslen Elazığlı, anne tarafından Diyarbakırlıdır.

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan, iki buçuk yıl İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır.


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Azer Bülbül Cihangir Ceyhan Kıvanç Tatlıtuğ ünlü oyuncu karakteri

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