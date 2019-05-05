Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

DEVLET ERKANI TÖRENE KATILDI Şehit Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ailesi, silah arkadaşı ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile askeri ve sivil erkan katıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Özdemir'in naaşı törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

EVLİ VE BİR ÇOCUĞU VARDI Zeytin Dalı Harekât bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in cenazesi, bu sabah Gaziantep'teki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ankara'ya gönderildi.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Azez kasabasında şehit olan Yüzbaşı Celalettin Özdemir (35) ile Irak'ın kuzeyinden Hakkâri'deki askeri üsse düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen askerlerimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış ve Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un acı haberleriyle gözyaşına boğuldu.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ Karşılamanın ardından şehidin cenazesi Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Sevinçli Mahallesi'ne getirildi. Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehit için Sevinçli Mahallesi Camii'nde tören düzenlendi. Törende şehidin eşi Tuğba, babası Cafer ve annesi Emine Erdoğan ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Mehmet Erdoğan cenazesi öğle namazının ardından kılınan namazın ardından tekbirler ve sloganlar eşliğinde Sevinçli Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÜÇ AY ÖNCE EVLENMİŞTİ Hakkâri'de şehit olan askerlerden Adana'nın İmamoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan'ın (28),3 ay önce evlendiği öğrenildi. Oğullarının şehit haberini alan baba evinde ise yas hakim oldu. Şehit Mehmet Erdoğan'ın naaşı öğle saatlerinde uçakla Adana Havalimanı'na getirildi.

ÜÇ AYLIK BİR BEBEĞİ VARDI



Hakkâri'de şehit düşen Piyade sözleşmeli er Servet Akkuş'un (25) şehadet haberi Afyonkarahisar'daki ailesine ulaştı. Şehidin İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyündeki baba ocağına giden İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ve askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileriyle Akkuş ailesine acı haberi verdi. Oğullarının şehadet haberini alan anne Ayşe ile baba Zafer Akkuş gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Akkuş'un evli olduğu ve 3 aylık bir erkek bebeğinin bulunduğu öğrenildi.

BAYRAMDAN SONRA DÜĞÜN YAPACAKTI



Hakkâri'deki saldırıda, Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış'ın (25) Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin Argıthanı Mahallesi İbrahim Paşa Caddesi'ndeki baba ocağına giden Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu ve beraberindekiler, aileye acı haberi verdi. Argıthanı Mahallesi Muhtarı Şenol Özmen, şehidin ilçede yaşayan ikiz kızkardeşi olduğunu belirterek, "Şehidimiz 4 yıldır görev yapıyordu. 6 ay kadar önce nişanlanmıştı. Bayram sonu da düğün yapmayı planlıyordu. Ilgın'ımızın, Konya'mızın ve ülkemizin başı sağ olsun" dedi.