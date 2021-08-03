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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı

03.08.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kayıp olarak aranırken, Mustafa Murat Ayhan (48) tarafından vahşice öldürülüp ormanlık alanda parçaları bulunan cesedin, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'na (21) ait olup olmadığının tespiti için babasından DNA örneği alındı. Ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı, "Ablam huzurda mısın ablam" paylaşımı ise yürek burktu.

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamaması üzerine Adana'dan gelen baba Mustafa Haytaoğlu kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Azra'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

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ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" dedi. Polis, bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valizle birkaç kez çıkıp gittiği belirlendi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.

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VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞ

Ayhan ifadesinde, Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırı girişiminde bulunması üzerine genç kızın bağırdığını, bunun üzerine bir eliyle ağzını kapatıp diğeriyle boğduğunu söyledi. Öldüğünü anlayınca panikleyip banyoya taşıdığı cesedi bıçakla 5 parçaya böldüğünü anlatan Ayhan, cesedin parçalarını, valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi. Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım" dedi.

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TUTUKLANDI

Gözaltı sürecinde koronavirüs testi yapılan Ayhan'ın test sonucunun negatif olduğu belirlendi. Mustafa Murat Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.

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VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZMIŞ

Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu ise Mustafa Murat Ayhan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline yönelik hukuki süreç başlattı.

BABADAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, dün akşam Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelerek, DNA örneği verdi. Cesedin henüz baş kısmının bulunamaması nedeniyle örnek alındığı belirtildi. Azra Gülendam Aytaoğlu'nun ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu ise sosyal medya hesabından, 'Ablamm huzurda mısın ablam' paylaşımını yaptı.

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İKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Mustafa Murat Ayhan'ın, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdiği, kendisine ait mühendislik firmasında proje, kontrollük ve müteahhitlik hizmetleri verdiği belirlendi. Ayhan'ın eşinden boşandığı, bir erkek çocuğu olduğu kaydedildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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