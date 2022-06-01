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Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürülmüştü! Anne, katile kızının son sözlerini sordu

01.06.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verilirken, Azra'nın annesi katille yüzleşti. i Mezide Haytaoğlu, ''Hakimden müsaade istedim caniye dedim ki kızımın son sözü ne oldu? Hiç cevap vermedi. Sonra beni diğer tarafa götürdüler. Gülmüş bana gülmüş'' derken, acılı baba ise kızının kafatası ve bazı parçalarının hala eksik olduğunu belirterek, 'baba kafam nerede', 'ellerim nerede' diyor'' dedi.

Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürülmüştü! Anne, katile kızının son sözlerini sordu

Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren Mustafa Murat Ayhan, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında “Kasten öldürme”, “hırsızlık”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “cinsel saldırı” suçlarından 5’inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada öldürülen Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu, babası Mustafa Haytaoğlu ve taraf avukatları da hazır bulundu. Görülen dava neticesinde Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve cinsel saldırı suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

''KATİL GÜLMÜŞ''

Kararın ardından Azra’nın ailesi memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Durmuşsofular köyünde bulunan Azra’nın mezarını ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı mezarlık ziyaretinde anne Mezide Haytaoğlu duruşma salonunda kızının katili ile yüzleştiğini, katile kızının son sözlerini sorduğunu ancak o anlarda nasıl yıkıldığını anlattı. “Kızımın son sözlerini sordum katil ise güldü” diyen Mezide Haytaoğlu, “Mahkeme süreci içeride olduğum anlar çok kötü geçti benim açımdan. Duruşmada bizim bilmediğimiz belirli noktalara değindiler. Hakimden müsaade istedim caniye dedim ki yaptın yaptın da dedim benim çocuğumu en son gören sendin dedim en son sözü ne oldu dedim hiç cevap vermedi. Neden cevap vermiyorsun dedim yaptığının yanında bu cevap ne ki dedim. Sonra beni diğer tarafa götürdüler. Gülmüş bana gülmüş. Son gülen iyi güler. Yani gülmeyeceğim ama gülecek durumun mu kaldı senin. Benim yavrumu yok ettin, kendin de yok oldun yavrum da yok oldu. Her şeyin yok oldu ne oldu hanların sarayların sana mı kaldı.

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'ÇOCUĞUMU ÖLDÜRMEDEN ÖNCE DİLİM DİLİM KESMİŞ'

Demek istemiyorum ama diyeceğim. Benim çocuğumu öldürmeden önce ön tarafını kesmiş dilim dilim kesmiş. Bu bana çok koydu fenalaştım. Dün akşamdan bu yana burnum kanıyor. Gözümün önünden çocuğumun hayali hiç gitmiyor. Sürekli ciğerimde bıçak saplı içim kan ağlıyor. 50 yıl almış 100 yıl almış 500 yıl almış ben sevinemem ki çocuğum geri yanıma geldi mi yok gelmedi” dedi.

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''KIZIM BANA 'BABA KAFAM NEREDE', 'ELLERİM NEREDE' DİYOR''

Gözyaşları içerisinde kızının mezarı üzerindeki çiçekleri koklayan baba Mustafa Haytaoğlu ise kızının kafatası ve bazı parçalarının hala eksik olduğunu belirterek, “Katil ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası aldı. Bu tüm kamuoyunun ve bizlerin yüreğini bir nebzede olsa ferahlattı. Taş üstünde taş kalmasa baş üstünde baş kalmasa benim kızım geri gelmeyecek. Herkes pikniğe gidip bayram yaparken biz kızımızın mezarına geliyoruz. Ağlıyorum ve ağladığım için utanmıyorum. Çünkü ben bir babayım. Kızımın kafası yok, elleri yok, baldırı yok. Dün mahkemede sorduk çocuğumuz geri gelmeyecek. Her mezarlığa gelişimizde bizim ayak seslerimizi duyarmış. Tamam dinen insan öldüğünde vücut bütünlüğü sağlanır ama bizim psikolojimiz de çok önemli. Çocuğumun mezarına geldiğimde her yerim titriyor. Kızım bana 'baba kafam nerede', 'ellerim nerede' diyor. Çünkü her çocuğun babası kahramanıdır bilirsiniz” diye konuştu.

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(İHA)

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