Baba'nın Fazilet'i Ayda Aksel'in kızı da ünlü çıktı! Güzelliğine bakan bir daha baktı

Baba dizisinde Fazilet Saruhanlı karakterine hayat veren Ayda Aksel, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırdı. 59 yaşındaki usta oyuncunun kızını görenler şaştı kaldı.

Çocukluk yıllarından itibaren sanata ilgi duyan ilgi duyan Ayda Aksel, Mimar Sinan Üniversitesi'ne tiyatro eğitimi aldı.

Çeşitli projelerde seslendirme yapan ünlü oyuncu, uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda kadrolu olarak çalıştı.

Sonrasında sadri Alışık Kültür Merkezi'ne geçen yıldız, burada diksiyon ve seslendirme eğitmenliği yaptı.

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Ayda Aksel, ilk evliliğini inşaat mühendisi Haluk Sami Yüngül ile yaptı. Aksel'in bu evlilikten Leyla adını verdiği bir kızı dünyaya geldi. 1993 yılında Haluk Sami Yüngül'den boşanan Ayda Aksel, sonrasında elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Efe adında bir erkek çocuğu doğuran Ayda Aksel, eşini 2010 yılında kaybetti.

KIZI BAKIN KİMMİŞ

Kariyerine sayısız tiyatro oyunu, dizi ve film sığdıran Ayda Aksel'in kızı da annesi gibi sanata düşkün çıktı.

34 yaşındaki Leyla Yüngül, Böcek ve Cin Padişahı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Leyla Yüngül, aynı zamanda mücevher tasarımcılığı yapıyor.

Sosyal medyada hayatına dair kareleri paylaşan Yüngül'e övgü dolu yorumlar yapılıyor.



