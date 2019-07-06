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Baba ve 2 kızı, kazada öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 15:02 | Son Güncelleme

BABA VE 2 KIZI TOPRAĞA VERİLDİ Eskişehir'de önündeki TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren Zekeriya Güler ve kızları Elif ile Enise'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Baba ve 2 kızı, kazada öldü (2)

BABA VE 2 KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
Eskişehir'de önündeki TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren Zekeriya Güler ve kızları Elif ile Enise'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Aile, baba ve kızlarının cenazesini, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Hacılar Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Güler ailesiyle birlikte yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından Arabayatağı Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI
Bu arada Güler ailesinin Ankara'da bir yakınlarının düğüne katıldıkları, düğünün ardından Bursa'ya dönerken kaza geçirdiklerini belirlendi.
Zekeriya Güler'in eşi Fatma Güler ile çiftin diğer kızları Cemre Güler ve akrabaları Hüseyin Güler'in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Baba ve 2 kızı, kazada öldü (2)Baba ve 2 kızı, kazada öldü (2)Baba ve 2 kızı, kazada öldü (2)Baba ve 2 kızı, kazada öldü (2)

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