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  4. İnternet siteleri üzerinden sahte ilanla dolandırıcılıkta yeni gelişme! 7 tutuklama

İnternet siteleri üzerinden sahte ilanla dolandırıcılıkta yeni gelişme! 7 tutuklama

04.05.2024 13:07
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İzmir’de çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandırma olayıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı.

İnternet siteleri üzerinden sahte ilanla dolandırıcılıkta yeni gelişme! 7 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran 11 şüpheliye yönelik ‘ÇEKİRGE-2 Operasyonu’ düzenlemişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 1’inin serbest bırakıldığı, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararının uygulandığı, 7 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir
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