Babaannesiyle akım videosu çekmek istemişti! Sakarlığı tutunca bir anda ortalık karıştı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyada Mira Kevser Kayhan isimli bir kullanıcı TikTok'tan yaptığı bir paylaşımla viral olmayı başardı. Üzerine yorganı örten genç kız akım videosu çekmek için tüm hazırlıklarını yapmıştı ki sakarlığı devreye girince işler hiç hesaplamadığı gibi gitti. Kendisini koltuğa bırakmak isteyen Kayhan babaannesinin bulunduğu noktayı düşünemedi ve yaşlı kadının kafasına çarptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Yaşlı kadın acı içinde kafasını tutarken Kayhan ise kendisini yerde buldu. O anlara Kayhan, "Siz gidin kanka benim işlerim var. Babaannemle hastaneye gitmemiz gerek" notunu ekledi. Genç kızın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İçim cız etti. Yazık kadına" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten hem güldüm hem de çok üzüldüm" yorumunu yaptı.







