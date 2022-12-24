Babacan AK Parti'deki en büyük pişmanlığını açıkladı! 'Keşke avaz avaz bağırıp...'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir sosyal platformda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Babacan “AK Parti döneminde içinde bulunup pişman olduğunuz en büyük olay nedir?” sorusuna “Biliyorsunuz 2017’de bir referandum yapıldı, başkanlık sistemi halk oyuna sunuldu. 2015’te ben ‘siyasetten çekiliyorum, konuşmayacağım’ kararı almıştım. Keşke 2017’de avaz avaz bağırıp ‘bu yanlış referanduma evet demeyin’ deseydim” yanıtını verdi.

"SEÇİM GÜNÜ HAZIR OLACAĞIZ"

“Oy güvenliğini nasıl sağlayacaksınız ve adayı belirlemek, bu kadar zor mu?” sorusuna Babacan şöyle yanıt verdi:

“200 bin sandığın başına 6’lı masa olarak en az 5’er görevli yerleştireceğiz. Oy kullanılacak 50 bin binaya avukatlar görevlendireceğiz. Sağlam bir bilgi işlem sistemiyle tek bir oyun dahi zayi olmayacağına başladık. Seçim günü hazır olacağız.

"SÜREÇ TIKIR TIKIR İŞLİYOR"

Hayır çünkü henüz aday belirlemeye başlamadık. Geçiş sürecinin yol haritası oluşturulacak. Tek bir seçim beyannamesi yani hükümet programı hazırlanacak, arkasından da aday belirlenecek. Sürecin başında ne açıkladıysak aynı sırayla devam ediyoruz. Süreç tıkır tıkır işliyor.”

"ANKETLER HER ŞEY DEĞİL"

Babacan, “Altılı masanın aday belirleme sürecinde her parti adaylarını getirip tek toplantıda karar mı verilecek, yoksa adaylar belirlenip anket sonucuna göre mi karar alınacak?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Bu süreç Türkiye’de ilk defa işleyecek bir süreç olarak tabii ki anketlere bakacağız ama anketler her şey değil. Biz teşkilatlarımızın genel merkez kurullarımızın görüşünü alacağız. Arkasından masadaki diğer partilerle oturup karşılıklı olarak istişare etmeye başlayacağız. Ama önce seçim beyannamesi, önce geçiş sürecinin yol haritası.”

