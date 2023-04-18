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Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

18.04.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Babala TV'de gençlerin sorularını yanıtladı. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı programda gençlerden biri İnce'ye, "İkinci turda PKK'lı olarak addettiğiniz altılı masanın adayına oy isteyip desteklemeye utanmayacak mısınız?" sorusunun yöneltti. İnce'nin verdiği cevap ise sosyal medyada gündem oldu.

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı adayları da seçime bir aydan az bir zaman kala propagandalarını hızlandırdı. Son olarak sosyal medyanın çok konuşulan programlarından Babala TV'ye Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce katıldı. Gençlerin sorularını yanıtlayan İnce'nin performansı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Bir gencin İnce'ye ikinci turla ilgili sorusu ise programa damga vurdu.

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Endişeleri olduğunu belirten bir genç katılımcı İnce'ye, "Benim endişelerim var diyorsunuz." Benim de bir genç olarak endişelerim var. Seçim ikinci tura kalırsa yaşanacaklardan korkuyorum. Sizce seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan seçimi almak için nasıl hamleler yapacak. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan ikinci tura kalırsa, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinizi söylediniz. PKK'lı olarak addettiğiniz altılı masanın adayına oy isteyip desteklemeye utanmayacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

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İnce bu sözlerin ardından, "Ben utanılacak bir şey yapmıyorum. Ama PKK'nın yaptığı açıklamalardan utanmıyorlarsa benim utanacak bir şeyim yok" yanıtı verdi.

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