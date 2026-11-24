İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde yatırım fonları aracılığıyla manipülasyon yapıldığı ve suç gelirlerinin şirketler üzerinden aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da ifadesine başvurulmuştu.

OĞLU İÇİN ADLİ KONTROL UYGULANMIŞTI

Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına yönelik 30 Eylül'de alınan tedbir kararı daha sonra kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında 18 Kasım'da ikinci kez savcılığa ifade veren Mustafa Yazıcı, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

İSTİFA ETTİ

Yaşanan bu gelişme sonrası Hayati Yazıcı istifa etti.