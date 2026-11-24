İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde yatırım fonları aracılığıyla manipülasyon yapıldığı ve suç gelirlerinin şirketler üzerinden aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da ifadesine başvurulmuştu.
Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına yönelik 30 Eylül'de alınan tedbir kararı daha sonra kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında 18 Kasım'da ikinci kez savcılığa ifade veren Mustafa Yazıcı, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Yaşanan bu gelişme sonrası Hayati Yazıcı istifa etti.
Kamuoyuna saygılarımla… https://t.co/mBNAhu91iB— Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) November 24, 2026