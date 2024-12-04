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  4. Babanın kızı için hazırladığı çeyiz görenleri şaşkına çevirdi! 20 yıl boyunca biriktirdi: 60 kilogram mandalina kabuğunu hediye etti

Babanın kızı için hazırladığı çeyiz görenleri şaşkına çevirdi! 20 yıl boyunca biriktirdi: 60 kilogram mandalina kabuğunu hediye etti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.12.2024 12:26
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Çeyiz genellikle altın, gümüş, nakit veya değerli mücevherlerden oluşur. Ancak gelinin Guangdong eyaletindeki düğünü, özel bir çeyiz hediyesi ile birçok insanı şaşırttı. Guangdong'lu kızın ailesi çeyiz olarak 60 kg kurutulmuş mandalina kabuğu hazırladı. Ly soyadlı gelin babasının 10 yaşından beri mandalina kabuklarını kendisini için saklayarak kuruttuğunu söyledi.

Babanın kızı için hazırladığı çeyiz görenleri şaşkına çevirdi! 20 yıl boyunca biriktirdi: 60 kilogram mandalina kabuğunu hediye etti

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Guangdong eyaletinde gerçekleşen bir düğün töreni oldukça ilginç anlar sahne oldu. Düğünde gelinin ailesi kızlarına çeyiz olarak 20 yıl boyunca biriktirdikleri 60 kg değerinde mandalina kabuklarını hediye etti. Baba, 20 yıldan fazla bir süre boyunca mandalina kabuklarını sürekli yetiştirip kuruttu ve bunları dev cam kavanozlarda saklayarak kızına vereceği günü bekledi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü babanın neden çocuğuna altın, gümüş ve değerli taşlar almadığını, bunun yerine mandalina ekme ve mandalina kabuklarını kurutma zahmetine girdiğini merak ediyordu.

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Hatta pek çok kişi bu mandalina kabuklarının değerinin ne kadar olduğunu ve ne kadar çeyiz olarak kullanılıp kullanılamayacağını dahi sordu. Bu soruya yanıt olarak pek çok bilgili kişi, bu kurutulmuş mandalina kabuklarının aslında çok değerli bir ürün olduğunu, eğer kabuklar iyi kalitedeyse fiyatının saf altına eşdeğer olacağı belirtildi.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Kurutulmuş mandalina kabuğunun uzun zamandır pahalı bir ürün olduğu biliniyor. Uzun yıllar kuruduktan ve mühürlendikten sonra kabuk siyaha dönecektir. Mandalina kabuğu ne kadar eski olursa o kadar lezzetli olur. Sadece zamanla tadı güzelleşmez, aynı zamanda hastalıkları önlemeye yardımcı olan birçok bileşen içerir. Kurutulmuş mandalinanın başkenti olarak kabul edilen Tan Hoi'de 10 yıllık kurutulmuş mandalinanın değeri bir zamanlar 12.000 yuan/kg olarak değerlendiriliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin çeyiz
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