Babanın kızı için hazırladığı çeyiz görenleri şaşkına çevirdi! 20 yıl boyunca biriktirdi: 60 kilogram mandalina kabuğunu hediye etti

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Guangdong eyaletinde gerçekleşen bir düğün töreni oldukça ilginç anlar sahne oldu. Düğünde gelinin ailesi kızlarına çeyiz olarak 20 yıl boyunca biriktirdikleri 60 kg değerinde mandalina kabuklarını hediye etti. Baba, 20 yıldan fazla bir süre boyunca mandalina kabuklarını sürekli yetiştirip kuruttu ve bunları dev cam kavanozlarda saklayarak kızına vereceği günü bekledi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü babanın neden çocuğuna altın, gümüş ve değerli taşlar almadığını, bunun yerine mandalina ekme ve mandalina kabuklarını kurutma zahmetine girdiğini merak ediyordu.

Hatta pek çok kişi bu mandalina kabuklarının değerinin ne kadar olduğunu ve ne kadar çeyiz olarak kullanılıp kullanılamayacağını dahi sordu. Bu soruya yanıt olarak pek çok bilgili kişi, bu kurutulmuş mandalina kabuklarının aslında çok değerli bir ürün olduğunu, eğer kabuklar iyi kalitedeyse fiyatının saf altına eşdeğer olacağı belirtildi.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Kurutulmuş mandalina kabuğunun uzun zamandır pahalı bir ürün olduğu biliniyor. Uzun yıllar kuruduktan ve mühürlendikten sonra kabuk siyaha dönecektir. Mandalina kabuğu ne kadar eski olursa o kadar lezzetli olur. Sadece zamanla tadı güzelleşmez, aynı zamanda hastalıkları önlemeye yardımcı olan birçok bileşen içerir. Kurutulmuş mandalinanın başkenti olarak kabul edilen Tan Hoi'de 10 yıllık kurutulmuş mandalinanın değeri bir zamanlar 12.000 yuan/kg olarak değerlendiriliyordu.