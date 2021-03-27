Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini ilk kez açıkladı

16 Mart 2021'de babası Erhan Önal’ı kaybeden Bige Önal, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Bir arkadaşıyla restoranda yemek yiyen oyuncu, doktora geldiğini ve üzüntülü olduğunu söyleyip “Çok konuşmak istemiyorum. Bugün doktora geldim arkadaşımla. Sağlığım iyi, daha iyi olacağım. Bu gün affınızı rica ediyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum sette de böyleyiz” dedi.

Sözlerini sürdüren Bige Önal, "Patrick ile yakın değiliz. Çünkü ben abimle 21 yaşımdayken tanıştım, o yaştan sonra abi kardeş gibi olunmuyor maalesef. Ama aramızda herhangi bir husumet yok. Tamamen birlikte büyümemekle alakalı bir durum. Abim Almanya’da yaşadığı için öyle pek abi-kardeş gibi olamadık. " ifadelerini kullandı.

Snob Magazin'in haberine göre; Erhan Önal'ın vefatı sonrası Snob Magazin'den Arif Hür'e konuşan Patrick Mölzl, "Babamı kaybettiğim için çok üzgünüm. Ölüm haberini aldıktan sonra Türkiye'ye gelmek istedim ama Covid-19 test sonucumun çıkması 24 saat sürdü. Bu da cenaze törenini kaçırmam anlamına geldi. Maalesef Covid-19 salgını yüzünden Almanya'dan Türkiye'ye gelemedim. Uçuş izni verilmedi" diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.





