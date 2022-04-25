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  4. Babasının cenazesine gidemeyen Tolga Karel mezarlığı paylaştı! "Sana yetişemedim"

Babasının cenazesine gidemeyen Tolga Karel mezarlığı paylaştı! "Sana yetişemedim"

25.04.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'da yaşayan Tolga Karel babasının ölüm haberini alınca yıkıldı. Tolga Karel cenazeye gidemezken görüşmediği eski eşi ve oğlu oradaydı. Tolga Karel babasının gömüldüğü anları paylaşarak "Sana yetişemedim" dedi.

Babasının cenazesine gidemeyen Tolga Karel mezarlığı paylaştı! "Sana yetişemedim"

Tolga Karel babasının ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu. Babasını son kez göremeyen Tolga Karel cenazeye de gelemedi ancak cenazede Tolga Karel’in görüşmediği oğlu Cihangir ve eski eşi manken Günay Musayeva vardı.

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya giden Tolga Karel babasının gömüldüğü anları sosyal medyadan paylaştı. Acısını takipçileriyle paylaşan Karel "Elveda baba. Sana yetişemedim ama ben ölene kadar sen de benimle yaşayacaksın" yazdı.

Ekran Alıntısı

Tolga Karel daha sonraki paylaşımında ise babasıyla ilgili "5 sene kanser her yerini sarmış biz üzülmeyelim diye bize hiçbir şey söylememiş öleceğini bile bile" açıklamasını yaptı.

ZKMLKY

Tolga Karel babasının cenazesine gelemedi! Görüşmediği karısı ve oğlu oradaydıTolga Karel babasının cenazesine gelemedi! Görüşmediği karısı ve oğlu oradaydı


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Tolga Karel
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