Babasının cenazesine gidemeyen Tolga Karel mezarlığı paylaştı! "Sana yetişemedim"

Tolga Karel babasının ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu. Babasını son kez göremeyen Tolga Karel cenazeye de gelemedi ancak cenazede Tolga Karel’in görüşmediği oğlu Cihangir ve eski eşi manken Günay Musayeva vardı.

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya giden Tolga Karel babasının gömüldüğü anları sosyal medyadan paylaştı. Acısını takipçileriyle paylaşan Karel "Elveda baba. Sana yetişemedim ama ben ölene kadar sen de benimle yaşayacaksın" yazdı.

Tolga Karel daha sonraki paylaşımında ise babasıyla ilgili "5 sene kanser her yerini sarmış biz üzülmeyelim diye bize hiçbir şey söylememiş öleceğini bile bile" açıklamasını yaptı.



