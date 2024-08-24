Babasının üniversite için 650 bin TL ödediğini söyledi! Üzülen babasını TikTok'tan paylaştı... Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kız babasının özel üniversite için 650 bin TL ödediğini TikTok'tan paylaştı. Babasının okul parasını ödedikten sonra üzüntülü bir şekilde yürüdüğü anları paylaşan genç kız gönderisine, "650k okul parası bayıldı. Şimdi Yenikapı'dan Yalova'ya" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Boşuna okutma abi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O kadar para verince dert edinmiş" yorumunu yaptı.