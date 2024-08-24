Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Babasının üniversite için 650 bin TL ödediğini söyledi! Üzülen babasını TikTok'tan paylaştı... Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi

    Babasının üniversite için 650 bin TL ödediğini söyledi! Üzülen babasını TikTok'tan paylaştı... Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi

    24.08.2024 11:18
    İçerik devam ediyor
    Önerilen Videolar
    İstanbul'da sıradan bir gün! Vurulmaktan son anda kurtuldu

    İstanbul'da sıradan bir gün! Vurulmaktan son anda kurtuldu

    Bakan Kurum'dan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin açıklama

    Bakan Kurum'dan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin açıklama

    Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk kurtarıldı

    Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk kurtarıldı

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.08.2024 11:18
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Babasının üniversite için 650 bin TL ödediğini dile getiren kullanıcı babasının üzüntüsünü TikTok'tan paylaştı. O anlara binlerce yorum yağdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kız babasının özel üniversite için 650 bin TL ödediğini TikTok'tan paylaştı. Babasının okul parasını ödedikten sonra üzüntülü bir şekilde yürüdüğü anları paylaşan genç kız gönderisine, "650k okul parası bayıldı. Şimdi Yenikapı'dan Yalova'ya" notunu ekledi.

    1

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Boşuna okutma abi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O kadar para verince dert edinmiş" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Gizli kulübede köpek tasmasıyla işkence! Karanlık sırrı ortaya çıktı

    Gizli kulübede köpek tasmasıyla işkence! Karanlık sırrı ortaya çıktı

     Öpücüklere boğdu! "Başka işin yok mu?"

    Öpücüklere boğdu! "Başka işin yok mu?"

     Kocasına dudak şişirme şakası yaptı! Eşinin tepkileri viral oldu

    Kocasına dudak şişirme şakası yaptı! Eşinin tepkileri viral oldu

    Çifte ihanet! En yakın arkadaşı ve sevgilisini yakalayınca vurarak öldürdü

    Çifte ihanet! En yakın arkadaşı ve sevgilisini yakalayınca vurarak öldürdü

     Kendisini cinsel terapist olarak tanıtmıştı! Yetkisizlik cezası geldi

    Kendisini cinsel terapist olarak tanıtmıştı! Yetkisizlik cezası geldi
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya üniversite
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bakan Tunç: 'İstifa' iddiasını yayanlara soruşturma açıldı!

    Bakan Tunç: 'İstifa' iddiasını yayanlara soruşturma açıldı!

    'Satılık emektar' Telefondaki sözlere kandı, dünyası başına yıkıldı

    'Satılık emektar' Telefondaki sözlere kandı, dünyası başına yıkıldı

    Suriye'deki tekno parti görüntüleri olay oldu! "Hani savaş vardı"

    Suriye'deki tekno parti görüntüleri olay oldu! "Hani savaş vardı"

    Boşandı! Evini çıplaklar tatil köyüne çevirdi

    Boşandı! Evini çıplaklar tatil köyüne çevirdi

    Kendisini ısıran yılanla birlikte acil servise geldi

    Kendisini ısıran yılanla birlikte acil servise geldi

    Kediyi önce öldürdü ardından komşularının gözü önünde yedi

    Kediyi önce öldürdü ardından komşularının gözü önünde yedi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

    Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

    Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.