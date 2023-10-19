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Badem göz ameliyatı olan Selin Ciğerci son halini paylaştı! Bakın hangi ünlü oyuncuya benzetildi

19.10.2023 17:10 | Son Güncelleme:
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Son olarak taşıyıcı anne yöntemiyle bir kız çocuğu sahibi olan ve Miami'ye yerleşmeye karar veren Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her geçen gün estetiklerine bir yenisi ekleyen Ciğerci, iddialara göre geçtiğimiz günlerde badem göz ameliyatı oldu. Son halini takipçileriyle paylaşan ünlü ismin bakın kime benzetildi.

Yaptırdığı estetikler ve verdiği kilolar ile adından sıkça söz ettiren ünlü isim Selin Ciğerci iddialara göre, geçtiğimiz günlerde badem göz ameliyatı oldu. Ciğerci aktif kulladığı sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Selin Ciğerci

Ünlü isim badem göz ameliyatı sonrası yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olurken son hali ünlü bir oyuncuya benzetildi.

CİĞERCİ

Ciğerci'yi görenler şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Türkan karakteriyle beğeni toplayan Özgü Kaya'ya benzetti. Ünlü ismin gönderilerine sosyal medyada; ' Özgü Kaya'ya benzemiş', 'Özgü Kaya sandım' gibi yorumlar yaptılar.

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Selin Ciğerci sosyal medya anne karakteri

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