Badem göz ameliyatı olan Selin Ciğerci son halini paylaştı! Bakın hangi ünlü oyuncuya benzetildi

Yaptırdığı estetikler ve verdiği kilolar ile adından sıkça söz ettiren ünlü isim Selin Ciğerci iddialara göre, geçtiğimiz günlerde badem göz ameliyatı oldu. Ciğerci aktif kulladığı sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Ünlü isim badem göz ameliyatı sonrası yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olurken son hali ünlü bir oyuncuya benzetildi.

Ciğerci'yi görenler şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Türkan karakteriyle beğeni toplayan Özgü Kaya'ya benzetti. Ünlü ismin gönderilerine sosyal medyada; ' Özgü Kaya'ya benzemiş', 'Özgü Kaya sandım' gibi yorumlar yaptılar.





