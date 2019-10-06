BAE destekli güçlerden Aden'e asker takviyesi

ADEN (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği güçlerin, batı sahilinden geçici başkent Aden'e takviye güç gönderdiği bildirildi.

BAE destekli Amalika Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, terör saldırılarına karşı güney kentlerinin korunmasına destek için batı sahilinden Aden'e takviye güç gönderdikleri belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle kurulan ve selefi eğilimi olan Amalika Güçleri, geçen dönemde Yemen hükümeti saflarında savaşmıştı.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine geçmişti.

- Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.