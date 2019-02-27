BAE ve Bahreyn Pakistan'a uçuşları askıya aldı

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, tüm hava sahasının kapalı olması nedeniyle Pakistan'a uçak seferlerini askıya aldığını duyurdu.

BAE Sivil Havacılık Genel Kurulu, ikinci bir emre kadar Pakistan'a yapılan tüm uçuşların askıya alındığını açıkladı.

"Dubai Havalimanları'ndan" yapılan açıklamada da Pakistan hava sahasının kapalı olması nedeniyle uçuşların etkilendiği belirtildi.

Bahreyn'deki Gulf Air şirketi de hava sahasının kapalı olması nedeniyle Pakistan'a yapılan tüm uçak seferlerini askıya aldı.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.