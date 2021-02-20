HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağcılar’da 2 milyon lirayı gasp eden şüpheliler yakalandı

Bağcılar’da 2 milyon lirayı gasp eden şüpheliler yakalandı

20.02.2021 11:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bağcılar’da 2 milyon lirayı gasp eden şüpheliler yakalandı

Bağcılar’da bir market zincirlerinden toplanan 2 milyon lirayı gasp eden 8 şüpheli yakalanıp cezaevine gönderildi.

Bağcılar’da bir market zincirlerinden toplanan 2 milyon lirayı gasp eden 8 şüpheli yakalanıp cezaevine gönderildi. Şüphelilerin paranın taşındığı aracının lastiğinin havasını indirdiği ve motosikletle takip ettiği anlar kameralara yansıdı.
Olay, 5 Şubat Cuma günü Bağcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre market çalışanı olduğu öğrenilen kişi, zincir marketlerden topladığı 2 milyon lirayı otomobiline koydu. Market çalışanını takip eden şüpheliler otomobilini park ettiği esnada, araç lastiğini havasını indirdi.
Market çalışanının bir süre takip eden şüpheliler otomobilin önünü kesti. Aracın lastiklerine ateş eden şüpheliler araçta bulunan 2 milyon TL’yi alarak olay yerinden hızlıca uzaklaştı.
Market çalışanının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde farklı adreslere 14 Şubat günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, olayla ilgili 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kameralara böyle yansıdı
Öte yandan şüphelilerin, mağdur vatandaşı otomobil ve motosikletle takip etmelere güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde şüphelilerden biri olayın öncesinde mağdur vatandaşın park ettiği aracın lastiklerin indirdiği görüldü. Bir başka görüntüde ise şüphelilerin aracı motosikletle takip ettikleri görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
'Vakalar Türkiye ortalamasının 4 kat üzerinde' Şimdi de 'karadeniz mutasyonu' alarmı'Vakalar Türkiye ortalamasının 4 kat üzerinde' Şimdi de 'karadeniz mutasyonu' alarmı
Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!

En Çok Okunan Haberler

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Ünlü fenomenin klibi rekor kırdı! Şehitlerimiz de anıldı

Ünlü fenomenin klibi rekor kırdı! Şehitlerimiz de anıldı

İzmir'de vahşet! Kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni bulundu

İzmir'de vahşet! Kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni bulundu

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den tedirgin eden açıklama

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den tedirgin eden açıklama

Çözümü böyle buldu! Görüştüğü herkesi not ediyor, listede 8 bin kişi var

Çözümü böyle buldu! Görüştüğü herkesi not ediyor, listede 8 bin kişi var

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Diğer Haberler

Son Dakika: Fabrikada buhar kazanı patladı! 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı

Fabrikada buhar kazanı patladı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te ele geçirildi! Orta Çağ'a ait ve üzerinde şeytan figürleri var

Gaziantep'te ele geçirildi! Üzerinde şeytan figürleri var

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Kooperatif marketlerin sayısı artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Taksi buzlu yolda kayınca müşteri dışarı atladı

Taksi buzlu yolda kayınca müşteri dışarı atladı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'ya ağır darbe

'Vakalar Türkiye ortalamasının 4 kat üzerinde' Şimdi de 'karadeniz mutasyonu' alarmı

'Vakalar Türkiye ortalamasının 4 kat üzerinde' Şimdi de 'karadeniz mutasyonu' alarmı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.