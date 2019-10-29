Bağdat'ta Tahrir Meydanı'ndan "hükümet istifa" sesleri yükseliyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösterilerin beşinci gününde Tahrir Meydanı'ndan "hükümet istifa" sesleri yükseliyor.

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla sokaklara dökülen binlerce gösterici, başkentin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Bağdat'ta gece sokağa çıkma yasağına aldırmayacaklarını belirten protestocular, sık sık "Bugün de sabaha kadar buradayız" ve "Hükümet istifa" sloganları atıyor.

- Yeşil Bölge'ye geçişe izin yok

Göstericiler, Tahrir Meydanı'ndan hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye doğru yürümek isterken, kurulan bariyerleri güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle aşamıyor.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

