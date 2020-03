Bağışıklık sistemi güçlendirme için ne yapmalı?

Et ve et ürünlerini çiğ bırakmadan, iyice pişirerek tüketmeli.

Ancak işkembe ve kelle paçanın kalori oranı yüksektir. Kolesterolünüz yüksek ise bu çorbaların tüketiminden uzak durmanızda fayda var.

C VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEYE YARDIMCI OLUR MU?

Mevsimine uygun C vitamini içeren meyve ve sebzeleri bağışıklık sisteminizi güçlendirmek adına tüketebilirsiniz. C vitamini soğuk algınlığıyla mücadele eden antioksidan vitaminlerindendir. Yetişkin bireylerin günlük C vitamini tüketimi 100 mg civarındadır. C vitamini tüketirken dikkat etmeniz gereken şey ise; meyveleri kesip bekletmemeniz ve metal bıçakla kesmemeniz. Metal bıçakla kesilen meyvelerin C vitamin oranı azalır. Aynı durum kesilip bekletilmiş meyveler için de geçerlidir. Meyvelerin suyunu içmek yerine taze bir şekilde içmeniz tavsiye edilir. Suyu sıkılan meyvelerin vitaminleri azalır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DÜŞÜREN UNSURLAR NELERDİR?

Zayıflamış bağışıklık sistemini çeşitli hastalıklara kapı açar. Eğer sık sık hastalanıyorsanız bunun nedenleri arasında şunlar yer alabilir;

Az su içmek,

Sigara ve alkol içmek,

Düzensiz ve az uyumak,

Hareketsiz kalmak,

UV ışınlarına maruz kalmak,

Kötü beslenmek (taze meyve ve sebze tüketmemek, işlenmiş ve paketli gıda yemek, sebze meyve tüketmemek),

Aşırı stres,

Depresyon.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Bağışıklık sistemini etkileyen faktörler arasında genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve yaşam tarzı bulunur.