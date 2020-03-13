Bağışıklık sistemi güçlendirme için ne yapmalı?

Grip, alerji, mevsim geçişleri sonrası yaşanan rahatsızlıklarla mücadele konusunda bağışıklık sistemi son derece değerlidir. Eğer bağışıklık sisteminiz güçlü ise bu gibi hastalıkları kolay atlatabilirsiniz. Bağışıklık sistemi güçlendirme için beslenme ve stres yönetimi en önemli iki faktör. Solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan corona, SARS, MERS, Ebola gibi hastalıkların da bir numaralı savaşçısı güçlü bir bağışıklık sistemi. Hatta kanser tedavisinde bile güçlü bir bağışıklık sistemi esastır. Şimdi sizler için bağışıklık sistemi güçlendirme için yapılması gerekenleri bahsedeceğiz. Bağışıklık sistemi nedir, bağışıklık sistemini nasıl güçlenir? İşte cevapları...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLENDİRME YOLLARI

Güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı uyku, sağlıklı beslenme, spor ve stres yönetimi gibi konulara önem verilmelidir. Güçlü bir bağışıklık sistemi hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı vücudu korur. Mikroplarla direnen bağışıklık sistemini güçlendirmek ise sizin elinizde. Savunma sisteminiz yetersiz kaldığında ise hastalıklarla mücadeleniz de yavaşlar. Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir diyenler için detayları ele alalım;