Bağışıklık sistemi güçlendirme için ne yapmalı?

Grip, alerji, mevsim geçişleri sonrası yaşanan rahatsızlıklarla mücadele konusunda bağışıklık sistemi son derece değerlidir. Eğer bağışıklık sisteminiz güçlü ise bu gibi hastalıkları kolay atlatabilirsiniz. Bağışıklık sistemi güçlendirme için beslenme ve stres yönetimi en önemli iki faktör. Solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan corona, SARS, MERS, Ebola gibi hastalıkların da bir numaralı savaşçısı güçlü bir bağışıklık sistemi. Hatta kanser tedavisinde bile güçlü bir bağışıklık sistemi esastır. Şimdi sizler için bağışıklık sistemi güçlendirme için yapılması gerekenleri bahsedeceğiz. Bağışıklık sistemi nedir, bağışıklık sistemini nasıl güçlenir? İşte cevapları...
Güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı uyku, sağlıklı beslenme, spor ve stres yönetimi gibi konulara önem verilmelidir. Güçlü bir bağışıklık sistemi hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı vücudu korur. Mikroplarla direnen bağışıklık sistemini güçlendirmek ise sizin elinizde. Savunma sisteminiz yetersiz kaldığında ise hastalıklarla mücadeleniz de yavaşlar. Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir diyenler için detayları ele alalım;
Protein oranı yüksek sebze ve meyveleri tüketilmeli.
Kilonuz fazla ise sağlıklı bir diyetle birlikte olmanız gereken kiloya ulaşmaya çalışın (doktor kontrolünde).
Yeterli uyku alınmalı.
Eller sık sık sabun ve su ile en az 20 saniye yıkanmalı.
Et ve et ürünlerini çiğ bırakmadan, iyice pişirerek tüketmeli.
Sigara ve alkol içilmemeli.
Bol miktarda su içilmeli. Günde yaklaşık 2 litre su tüketilmeli.
Mevsimine uygun sebze ve meyveler tüketilmeli.
Düzenli egzersiz yapmalı.
Haftada 2 gün balık tüketilmeli.
Tek tip beslenme modelini uygulanmamalı.
Stresi hayatımızdan çıkarmak zor olsa da en aza indirmeli, stres yönetimini doğru yapmalı.
Sağlık konusunda panik yapmamalı, ancak temkini de elden bırakmamalı.
A, B6 C, E vitaminleri, çinko, selenyum, demir yönünden zengin gıdalar beslenme menüsüne eklenmeli.
Probiyotikler ve prebiyotikler aşırıya kaçmadan tüketilmeli.
Bağışıklık sistemi güçlendirmek için mürver, siyah üzüm, ev yapımı yoğurt, koyu yeşil sebzeler, mor sebze ve meyveler, acai üzümü tüketilmeli. Protein değeri yüksek gıdalar beslenmeye dahil edilmeli. Bakliyat tüketimine özen göstermeli. Sarımsak, tatlı patates ve zencefil tüketilmeli. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için kahvaltı yapmadan güne başlamayın. Diyet yapıyorsanız sağlıklı besinlerle bu süreci ilerletin ve kesinlikle öğünleri atlamayın.
Vücudun enfeksiyonlarla mücadele etmesine yardımcı olan doğal savunma sistemine bağışıklık sistemi adı verilmektedir. Bağışıklık sistemi organlarını sıralayacak olursak;
Boğazın her iki tarafında yer alan bademcikler,
Vücutta bulunan lenf düğümleri ve lenfatikler,
Timus bezi. Bulunduğu yer ise göğüs kemiğinin arkası ve boyun dibinde üst göğüste,
Kemik iliği,
Dalak.
Prof. Dr. Canan Karatay ile gündeme gelen kelle paça çorbası, corona virüse karşı ne kadar etkili merak ediliyor.
Kolajen bakımından zengin olan kelle paça, bağışıklık sistemini güçlendirmek adına beslenme uzmanları ve bazı doktorlar tarafından tavsiye edilir. Kelle paça çorbası aynı zamanda Omega-3 bakımından da zengin bir besin kaynağıdır. İşkembe çorbası da yine önerilenler arasında yerini alıyor. İçerisinde fosfor, kalsiyum, çinko gibi mineralleri içerir. Aynı zamanda iyi bire B12 kaynağıdır. Bu çorbalar güçlü içerikleri sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadele eder, hastalıklara yakalanma riskini azaltır. 100 gram işkembe çorbası, B12 vitamini ihtiyacının yüzde 60’ını karşılar.
Ancak işkembe ve kelle paçanın kalori oranı yüksektir. Kolesterolünüz yüksek ise bu çorbaların tüketiminden uzak durmanızda fayda var.
Mevsimine uygun C vitamini içeren meyve ve sebzeleri bağışıklık sisteminizi güçlendirmek adına tüketebilirsiniz. C vitamini soğuk algınlığıyla mücadele eden antioksidan vitaminlerindendir. Yetişkin bireylerin günlük C vitamini tüketimi 100 mg civarındadır. C vitamini tüketirken dikkat etmeniz gereken şey ise; meyveleri kesip bekletmemeniz ve metal bıçakla kesmemeniz. Metal bıçakla kesilen meyvelerin C vitamin oranı azalır. Aynı durum kesilip bekletilmiş meyveler için de geçerlidir. Meyvelerin suyunu içmek yerine taze bir şekilde içmeniz tavsiye edilir. Suyu sıkılan meyvelerin vitaminleri azalır.
Zayıflamış bağışıklık sistemini çeşitli hastalıklara kapı açar. Eğer sık sık hastalanıyorsanız bunun nedenleri arasında şunlar yer alabilir;
Az su içmek,
Sigara ve alkol içmek,
Düzensiz ve az uyumak,
Hareketsiz kalmak,
UV ışınlarına maruz kalmak,
Kötü beslenmek (taze meyve ve sebze tüketmemek, işlenmiş ve paketli gıda yemek, sebze meyve tüketmemek),
Aşırı stres,
Depresyon.
Bağışıklık sistemini etkileyen faktörler arasında genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve yaşam tarzı bulunur.
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