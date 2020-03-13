YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Bağışıklık sistemi güçlendirme için ne yapmalı?

Bağışıklık sistemi güçlendirme için ne yapmalı?

deniz.baris deniz.baris
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bağışıklık sisteminin güçlü olması sayesinde birçok hastalığa karşı vücudunuzu koruyabilirsiniz. Vücudun enfeksiyonla mücadelesinde önemli bir rol oynayan bağışıklık sistemi güçlendirme için yapılabilecekler ise son derece kolay. Solunum yolu enfeksiyonuna yol açan corona gibi virüslere karşı uzmanlar bağışıklık sistemini güçlendirmenin öneminin altını çiziyorlar. Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir diyenler için tüm detaylar

Bağışıklık sistemi güçlendirme için ne yapmalı?

Grip, alerji, mevsim geçişleri sonrası yaşanan rahatsızlıklarla mücadele konusunda bağışıklık sistemi son derece değerlidir. Eğer bağışıklık sisteminiz güçlü ise bu gibi hastalıkları kolay atlatabilirsiniz. Bağışıklık sistemi güçlendirme için beslenme ve stres yönetimi en önemli iki faktör. Solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan corona, SARS, MERS, Ebola gibi hastalıkların da bir numaralı savaşçısı güçlü bir bağışıklık sistemi. Hatta kanser tedavisinde bile güçlü bir bağışıklık sistemi esastır. Şimdi sizler için bağışıklık sistemi güçlendirme için yapılması gerekenleri bahsedeceğiz. Bağışıklık sistemi nedir, bağışıklık sistemini nasıl güçlenir? İşte cevapları...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLENDİRME YOLLARI

Güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı uyku, sağlıklı beslenme, spor ve stres yönetimi gibi konulara önem verilmelidir. Güçlü bir bağışıklık sistemi hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı vücudu korur. Mikroplarla direnen bağışıklık sistemini güçlendirmek ise sizin elinizde. Savunma sisteminiz yetersiz kaldığında ise hastalıklarla mücadeleniz de yavaşlar. Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir diyenler için detayları ele alalım;

Protein oranı yüksek sebze ve meyveleri tüketilmeli.

Kilonuz fazla ise sağlıklı bir diyetle birlikte olmanız gereken kiloya ulaşmaya çalışın (doktor kontrolünde).

Yeterli uyku alınmalı.

Eller sık sık sabun ve su ile en az 20 saniye yıkanmalı.

Et ve et ürünlerini çiğ bırakmadan, iyice pişirerek tüketmeli.

Sigara ve alkol içilmemeli.

Bol miktarda su içilmeli. Günde yaklaşık 2 litre su tüketilmeli.

Mevsimine uygun sebze ve meyveler tüketilmeli.

Düzenli egzersiz yapmalı.

Haftada 2 gün balık tüketilmeli.

Tek tip beslenme modelini uygulanmamalı.

Stresi hayatımızdan çıkarmak zor olsa da en aza indirmeli, stres yönetimini doğru yapmalı.

Sağlık konusunda panik yapmamalı, ancak temkini de elden bırakmamalı.

A, B6 C, E vitaminleri, çinko, selenyum, demir yönünden zengin gıdalar beslenme menüsüne eklenmeli.

Probiyotikler ve prebiyotikler aşırıya kaçmadan tüketilmeli.

Bağışıklık sistemi güçlendirmek için mürver, siyah üzüm, ev yapımı yoğurt, koyu yeşil sebzeler, mor sebze ve meyveler, acai üzümü tüketilmeli. Protein değeri yüksek gıdalar beslenmeye dahil edilmeli. Bakliyat tüketimine özen göstermeli. Sarımsak, tatlı patates ve zencefil tüketilmeli. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için kahvaltı yapmadan güne başlamayın. Diyet yapıyorsanız sağlıklı besinlerle bu süreci ilerletin ve kesinlikle öğünleri atlamayın.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?

Vücudun enfeksiyonlarla mücadele etmesine yardımcı olan doğal savunma sistemine bağışıklık sistemi adı verilmektedir. Bağışıklık sistemi organlarını sıralayacak olursak;

Boğazın her iki tarafında yer alan bademcikler,

Vücutta bulunan lenf düğümleri ve lenfatikler,

Timus bezi. Bulunduğu yer ise göğüs kemiğinin arkası ve boyun dibinde üst göğüste,

Kemik iliği,

Dalak.

KELLE PAÇA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Mİ?

Prof. Dr. Canan Karatay ile gündeme gelen kelle paça çorbası, corona virüse karşı ne kadar etkili merak ediliyor.

Kolajen bakımından zengin olan kelle paça, bağışıklık sistemini güçlendirmek adına beslenme uzmanları ve bazı doktorlar tarafından tavsiye edilir. Kelle paça çorbası aynı zamanda Omega-3 bakımından da zengin bir besin kaynağıdır. İşkembe çorbası da yine önerilenler arasında yerini alıyor. İçerisinde fosfor, kalsiyum, çinko gibi mineralleri içerir. Aynı zamanda iyi bire B12 kaynağıdır. Bu çorbalar güçlü içerikleri sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadele eder, hastalıklara yakalanma riskini azaltır. 100 gram işkembe çorbası, B12 vitamini ihtiyacının yüzde 60’ını karşılar.

Ancak işkembe ve kelle paçanın kalori oranı yüksektir. Kolesterolünüz yüksek ise bu çorbaların tüketiminden uzak durmanızda fayda var.

C VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEYE YARDIMCI OLUR MU?

Mevsimine uygun C vitamini içeren meyve ve sebzeleri bağışıklık sisteminizi güçlendirmek adına tüketebilirsiniz. C vitamini soğuk algınlığıyla mücadele eden antioksidan vitaminlerindendir. Yetişkin bireylerin günlük C vitamini tüketimi 100 mg civarındadır. C vitamini tüketirken dikkat etmeniz gereken şey ise; meyveleri kesip bekletmemeniz ve metal bıçakla kesmemeniz. Metal bıçakla kesilen meyvelerin C vitamin oranı azalır. Aynı durum kesilip bekletilmiş meyveler için de geçerlidir. Meyvelerin suyunu içmek yerine taze bir şekilde içmeniz tavsiye edilir. Suyu sıkılan meyvelerin vitaminleri azalır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DÜŞÜREN UNSURLAR NELERDİR?

Zayıflamış bağışıklık sistemini çeşitli hastalıklara kapı açar. Eğer sık sık hastalanıyorsanız bunun nedenleri arasında şunlar yer alabilir;

Az su içmek,

Sigara ve alkol içmek,

Düzensiz ve az uyumak,

Hareketsiz kalmak,

UV ışınlarına maruz kalmak,

Kötü beslenmek (taze meyve ve sebze tüketmemek, işlenmiş ve paketli gıda yemek, sebze meyve tüketmemek),

Aşırı stres,

Depresyon.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Bağışıklık sistemini etkileyen faktörler arasında genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve yaşam tarzı bulunur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
Koronavirüse karşı beslenme reçetesi Koronavirüse karşı beslenme reçetesi
Haftada 2 kez yediğinizde...Haftada 2 kez yediğinizde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağışıklık sistemi güçlendirme, bağışıklık sistemi nasıl güçlenir, bağışıklık sistemi nedir,

En Çok Okunan Haberler

Jet Sosyete için flaş karar! Gülse Birsel duyurdu

Jet Sosyete için flaş karar! Gülse Birsel duyurdu

Ünlü oyuncu Çukur'u karıştıracak! İşte Yamaç'ın yeni düşmanı

Ünlü oyuncu Çukur'u karıştıracak! İşte Yamaç'ın yeni düşmanı

Herkes sağlıklı diye biliyor ama...

Herkes sağlıklı diye biliyor ama...

Koronavirüse karşı beslenme reçetesi

Koronavirüse karşı beslenme reçetesi

Virüsten korunmak için en önemli tedbir bakın neymiş

Virüsten korunmak için en önemli tedbir bakın neymiş

Sağlık deposu karnabaharın faydaları nelerdir?

Sağlık deposu karnabaharın faydaları nelerdir?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüse karşı beslenme reçetesi

Koronavirüse karşı beslenme reçetesi

Sağlık deposu karnabaharın faydaları nelerdir?

Sağlık deposu karnabaharın faydaları nelerdir?

Koronavirüs için ağuz sütü önerisi

Koronavirüs için ağuz sütü önerisi

Virüsten korunmak için en önemli tedbir bağışıklık sistemini güçlendirmek

Virüsten korunmak için en önemli tedbir bakın neymiş

Yerken aşırıya kaçmamanız gereken 6 sağlıklı gıda

Herkes sağlıklı diye biliyor ama...

Mutfak lavabosundaki kötü konu nasıl giderilir?

Lavabodan gelen kötü kokuyu anında kesiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.