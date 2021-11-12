Bahar Candan: Dolarla uyumayı deneyin! Uyanınca...

Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde "Dolarla bir şey almayın, Türk malı alın. İthal ürünlerden uzak durun çünkü onların fiyatları şişiriliyor. Bir ürünün nerede nasıl yapıldığını araştırıp elinin altındaki malzemeleri idareli kullanacak. Ben asgari ücretin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yerli malı yurdun malıdır' demişti.

Candan'ın dolar yorumları Flash TV'de devam ediyor. Bahar Candan son olarak Faik Öztürk'e "Doları gözünüzde büyütmeyin" demesiyle gündeme geldi.

"UYANINCA İLGİNİZ AZALACAK"

Candan açıklamasında "Doları abarttık. 10 olur, 15 olur, 20 de olur yakında. Yıllarca gözümüzde büyütüldü. Herkesin evinde dolar olsa böyle olmaz. 1 doları alın onun hissedin, onunla uyumayı deneyin. Uyanınca ilginiz dolara azalacak" dedi.



