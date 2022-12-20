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Bahar Candan'ın şoke eden anları sızdı! Çıplak halde asansöre bindi...

20.12.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Onlyfans'a para kazanmak için giren ve burada sık sık erotik pozlar veren Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sosyal medyaya sızdı. Bahar Candan'ın çıplak halleri herkesi şoke etti.

Bahar Candan'ın şoke eden anları sızdı! Çıplak halde asansöre bindi...

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi. Müstehcen uygulama Onlyfans'ta para kazanmak için açıldıkça açılan Candan buradan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.

Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızdı. Sosyal medyada öne çıkan hesaplardan biri Candan'ın çıplak şekilde her yerini gösterdiğini anları paylaştı.

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Candan videoda elinde bir havluyla üzerini kapatırken kameraya göğüslerini ve kalçasını gösteriyor.

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Bu anlar sosyal medyada olay olurken "Bu ne rezillik", "Para için yazık yaptıklarına bak" tepkileri yağdı.

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Bahar Candan 1 yıl stil ele

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