Bahar dizisiyle ekrana dönen Demet Evgar performansıyla gündem oldu! Her sahnesine yorum yağdı

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Demet Evgar oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisiyle ekrana geri döndü.

Son olarak Alev Alev dizisindeki performansıyla alkış toplayan ünlü oyuncu yeni dizisiyle de çok beğenildi. Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu ve karaktere adeta yorum yağdı.

Her sahnesi sosyal medyada gündem olan Evgar'a; 'Demet çok iyisin', 'İlaç gibi bir dizi', 'Mükemmel oyuncu', 'Demet Evgar sen şahanesin' gibi yorumlar yapıldı.

Senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı Bahar dizisi, büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın (Demet Evgar) ani bir hastalıkla değişen hayatını konu ediniyor.







