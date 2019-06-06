MAGAZİN

Bahar Şahin'e Ferhan Şensoy'dan tepki geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2019 12:55 | Son Güncelleme

Başrollerinde Fikret Kuşkan ve Deniz Uğur gibi isimlerin yer aldığı ‘Zalim İstanbul’ dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bahar Şahin, yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Şahin'e tepki Ferhan Şensoy'dan geldi.

Bahar Şahin'e Ferhan Şensoy'dan tepki geldi

Zalim İstanbul dizisinde oynayan Bahar Şahin, Instagram hesabından paylaştığı videoyla herkesi şoke etmişti.

İstanbul dizisinde oynayan Bahar Şahin, geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak; "Arkadaşlar beni gördüğünüzde neden zalim, zalimin kızı diye bağırıyorsunuz? Ben sizi görünce halk diye bağırıyor muyum? Naber total diyor muyum? AB hiç demiyorum" diyerek izleyicileri aşağılamıştı.

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Bahar Şahin’e meslektaşlarından ilk tepki ise Derya Şensoy’un oyuncu kızı Ferhan Şensoy’dan geldi. Ferhan Şensoy, "Dizilerde oynayan genç arkadaşlar, sandığınız kadar 'ünlü' değilsiniz. Olsanız bile bu size izleyicinizi küçümseme hakkı vermez” yazdı.

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