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    4. Bahar ve Nihal Candan'ın annesi Umut Candan gözyaşları içinde isyan etti! Damadıyla ilgili açıklamaları gündem yarattı... "Düğünde Kuran okunsun"

    Bahar ve Nihal Candan'ın annesi Umut Candan gözyaşları içinde isyan etti! Damadıyla ilgili açıklamaları gündem yarattı... "Düğünde Kuran okunsun"

    25.11.2023 08:36 | Son Güncelleme:
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    Katıldıkları bir moda programı sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen Nihal ve Bahar Candan kardeşler lüks yaşamları, sansasyonel açıklamalarıyla popülerliklerini her geçen gün arttırdı. Candan kardeşler, suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın yankıları sürerken fenomen kardeşlerin annesi Umut Candan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

    Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından Candan kardeşlerin de tutuklanmasıyla sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlar şaşkına çevirdi. Kızlarının tutuklanmasının ardından Show Haber'e konuşan anne Umut Candan gözyaşlarına hakim olamadı. Kızlarının suçsuz olduğunu ifade eden anne Candan damadı Mehmet Faruk Çiçek hakkında açıklamalarda bulundu. Damadının kaçtığı iddialarını reddeden anne Umut Candan, kızı Nihal'le birlikte tutuklanmadan önce düğün hazırlıklarına dair konuştuklarını söyledi.

    KIZI NİHAL'İN SÜRPRİZ EVLİLİĞİNİ ANLATTI

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    4 ay önce evlenen Nihal Candan'la birlikte düğün hazırlıkları yaptıklarını ve düğüne çağıracakları davetli listesini ayarladıklarını söyleyen anne Umut Candan, "Koca kutsaldır. O yüzden hep diyordum 'Kızım bir an önce evlenin. Sizinle çok uğraşıyorlar. Başınıza bir hal getirecekler.' Hazırlık yapıyordu. Nikahı çok aceleye gelmişti. O öyle kıyılmak zorunda kaldı. 'Düğünde eş, dost, akraba güzelce toplanırız' demiştim. Nasıl bir düğün yapsak? Kır düğünü mü yapsak yoksa yazı mı beklesek? Kimleri davet etsek? Biz bunları konuşuyorduk. 'Düğünde Kuran okunsun, alkollü olmasın' dedim" diye konuştu.

    "DAMADIM KIZIMI BIRAKIP KAÇMADI"

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    Fenomen kardeşlerin cezaevine girmesinden sonra Nihal Candan'ın eşi Mehmet Faruk Çiçek'in kaçtığını iddia edilmişti. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen anne Candan, "Benim çocuğum öyle bir insanla evlenmiş olsaydı dağları yıkardım. Damadım çok daha fazla üzgündür. Ben onun durumunu düşünmek bile istemiyorum" dedi.

    "NİHAL ÇOK UTANGAÇTI"

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    Kızı Nihal'in kocasının yanında bile utangaç olduğunu dile getiren Umut Candan, "4 aylık evli Nihal daha kocasının yanında yemek yiyemiyor utanıyor. Kocasının ekmeğini bile yerken utanan bir kişi elalemi nasıl dolandıracak? Biz dışarıda bir dürümle, simit çayla mutlu olan bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Bahar Candan Nihal Candan
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