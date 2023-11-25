Serbest Hoca lakaplı sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, "terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı! Fenomen sevgilisi Melis Buse Betkayan gerçeği öğrencince şoke oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programına katılarak adını duyuran Melis Buse Betkayan daha sonrasında TikTok'ta yaptığı canlı yayınlarla birlikte fenomene dönüşmüştü. Kendisini gibi TikTok'ta deste deste paralarla canlı yayınlar yapan fenomen isim Reşit Bozdağ ile birlikte bir barışık bir ayrı ilişki yürütüyordu. Geçtiğimiz aylarda TikTok canlı yayını sırasında Bozdağ'ın kadın bir arkadaşı tarafından kafenin ortasında darp edilen Betkayan Show Haber'e yaptığı açıklamasında sevgilisinin "terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandığını bilmediğini söyledi.

GÖZALTINA ALINMA ANLARINI ANLATTI

Sevgilisi Bozdağ ile birlikte polis kontrolüne girdiklerinde GBT'sine bakıldığını söyleyen fenomen Melis Buse Betkayan, "GBT'sinde araması olduğu çıktı. Kıskanan olmuş olabilir, iftira atmış olan olabilir. Biz daha önce bir ayrılık süreci yaşadık ve çok kötü bir ayrılık süreci geçirdik. Uzaklaştırma kararını ihlal etmişti ve benim hakkımda konuşma yasağı vardı. 3 gün zorlama hapis cezası var. Ondan dolayı

yatacaktı" dedi.

"ŞU AN SİZDEN DUYUYORUM"

Sevgilisinin ayrı oldukları dönemde hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için tutuklandığı ve "terör örgütüne üye olmak'' suçunu bilmediğini söyleyen Betkayan, " Sizin söylediğiniz ibareden haberim bile yoktu. Şu an sizden duyuyorum. O yüzden de biraz sinirim bozuldu. Bunların hepsi yalan. Üç gün yatacak çıkacak zaten. Pazartesi günü büyük ihtimalle çıkacak. Üç gün için bile şu anda üzülüyorum" diye konuştu.







