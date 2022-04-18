Bahar ve yaz aylarını geçirebileceğiniz hem şık hem rahatlığıyla sizi büyüleyecek kot şort önerileri

Yaz ve bahar aylarının en çok giyilen kıyafetleri arasında şortlar bulunuyor. Hem şık görünen hem rahat ettiren şort modeli ise kuşkusuz kot ürünler. Bahar ve yaz modasına uyum sağlayacak ürünler için liste hazırlıyorsanız listeye kot şortu da eklemeyi unutmayın. Zamansız tasarımıyla her sezonun gözdeleri arasında yer alan modeller arasında karar vermekte zorlanıyorsanız gelin, birbirinden güzel ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Çiçek deseniyle ön plana çıkan DeFacto Kot Şort

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Bahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz DeFacto Kot Şort, mini boyuyla tüm dikkatleri üzerinize çekecek. %100 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla tende güzel bir dokunuş bırakıyor. Nefes alan yapısıyla sıcak havalarda serin ve kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Ürünü gündelik yaşamda tercih edebilirsiniz. Yüksek beli sayesinde karın bölgesinde bulunan fazlalıklarınızı kapatarak daha ince görünmenizi sağlıyor. Şort üzerinde bulunan çiçek deseni ise ürüne hoş bir detay katıyor. Şortun cepleri cüzdan ve anahtar gibi küçük eşyaları yanınızda taşımanız için gereken alanı sunuyor. Kot şortu beyaz spor ayakkabı ve crop tişört ile kullanabilirsiniz.

2. Yırtık detaylarıyla farklı bir havası olan Addax Kot Şort

Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan Addax Kot Şort, zarif görünümüyle hoş bir duruş sergiliyor. Pamuklu materyalden elde edilen ürün, nefes alan yapısıyla sıcak havalarda kuru ve serin kalmanıza yardımcı oluyor. Yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırırken gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Cepler, küçük eşyaları yanınızda taşımanız için ihtiyaç duyduğunuz alanı sunuyor. Siyah renkli giysiyi ister günlük hayatta ister özel günlerde tercih edebilirsiniz. Püsküller ve yırtık detaylar kot şorta hareket katıyor. Ürünü topuklu ayakkabı ve bluz ile kombinleyerek şıklığınızı konuşturmaya ne dersiniz?

3. Hoş görünümüyle Koton Kot Şort

Her sezonun gözde parçaları arasında yer alan kot şortlara gardırobunuzda yer vermelisiniz. Koton Kot Şort, rahatlığı ve şıklığı ile sizi kendine hayran bırakabilir. Yüksek bel tasarımıyla karın bölgesindeki fazlalıkları kapatan ürün, daha ince görünmenize yardımcı oluyor. %100 pamuktan elde edilen giysi, gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Nefes alan kumaşı sayesinde sıcak yaz aylarında serin ve kuru kalmanızı sağlıyor. Yırtık detayları kıyafete güzel bir hava kazandırıyor. Şortun cepleri cüzdan ve anahtar için gereken alanı sunuyor. Kot şortu beyaz atlet, kol çantası ve açık renk babet ile kullanabilirsiniz.

4. Zarif duruşuyla Uni-Wert Kot Şort

Yaz ve bahar aylarında tercih edebileceğiniz bir giysi arıyorsanız Uni-Wert Kot Şort'a göz atmalısınız. Hoş tasarımıyla göz dolduran ürün, üzerinizde güzel bir duruş sergiliyor. Giysiyi ister gündelik yaşamda ister özel günlerde giyebilirsiniz. %80 pamuktan elde edilen şort, gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Nefes alan yapısı sayesinde sıcak havalarda serin kalmanıza yardımcı oluyor. Püskül detayları kısa model şorta farklı bir hava kazandırıyor. Şortun cepleri cüzdan ve anahtar için alan oluşturuyor. Dayanıklı yapısıyla kot şortu uzun süre kullanabilirsiniz. Giysiyi crop model gömlek ve stilletto ayakkabı ile kombinleyebilirsiniz.

5. Gündelik yaşamda kullanabileceğiniz Kegiani Kot Şort

Zamansız tasarımıyla her dönemin trendleri arasında gösterilen Kegiani Kot Şort'u yaz ve bahar aylarında tercih edebilirsiniz. Yumuşak kumaşı sayesinde tende hoş bir his uyandırırken gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Elastik kumaşı rahat hareket imkânı veriyor. Ön kısımda bulunan düğme, şortu kolayca giyip çıkarmanıza yardımcı oluyor. Cepler, küçük eşyaları yanınızda taşımanızı sağlıyor. Yırtık detaylar ise kıyafete farklı bir hava katıyor. Ürünü gündelik yaşamda kullanabileceğiniz gibi özel günlerde de tercih edebilirsiniz. Kot şortu ince topuklu siyah ayakkabı ve basic tişört ile kombinleyebilirsiniz.

6. Yüksek bele sahip Lovelegis Kot Şort

Hem şıklığı hem rahatlığı bir arada bulunduran Lovelegis Kot Şort, üzerinizde güzel bir görünüm sergiliyor. Yüksek bel tasarımıyla karın bölgesinde bulunan fazlalıklarınızı kapatırken daha ince görünmenize yardımcı oluyor. Kısa şort boyu ile tüm dikkatleri üzerinize çekiyor. Kıyafeti sıcak yaz ve bahar aylarında giyebilirsiniz. Düğme detayları giysiye hareket kazandırırken püsküller ise farklı bir hava katıyor. Şortun cepleri anahtar ve telefon için gereken alanı sunuyor. Dayanıklı materyallerden elde edilen kot şortu uzun yıllar boyunca giyebilirsiniz. Ürünü atlet ve platform topuklu ayakkabı ile kombinleyebilirsiniz.

7. Zarafeti üzerinize taşıyan Crazy Age Kot Şort

Bahar ayı trendleri arasında gösterilen kot şort modellerine alışveriş listenizde yer vermelisiniz. Zarif görünümlü Crazy Age Kot Şort, üzerinizde hoş bir duruş sergiliyor. Yüksek bel tasarımıyla belinizi daha ince gösteriyor. Kıyafeti gündelik kullanımın yanında özel günlerde de tercih edebilirsiniz. 5 adet cebi bulunan ürün, küçük eşyalar için gereken alanı sunuyor. Dayanıklı materyallerden elde edilen kot şort, uzun süreli kullanım ömrü veriyor. Ön kısımda bulunan düğme sayesinde giysiyi kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Gri renk asit yıkama yapılan giysiyi seveceğinizden eminiz.

8. Nefes alan yapısıyla Kine Kot Şort

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Kine Kot Şort, zarif görünümüyle hoş bir duruş sergiliyor. Bahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz giysi, rahat tasarımıyla gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Elastik kumaşı hareket özgürlüğü sağlıyor. Yumuşak dokusuyla cildinize güzel bir dokunuş bırakıyor. Nefes alan yapısı sayesinde sıcak havalarda kuru ve serin kalmanıza yardımcı oluyor. Yüksek beli karın bölgesinde bulunan fazlalıklarınızı gizliyor. Püskül detayları kıyafete zarif bir görünüm kazandırıyor. Şortun cepleri telefon ve cüzdan için gereken alanı sunuyor. Kot şortu beyaz kısa kollu gömlek ve spor ayakkabı ile kullanabilirsiniz.

9. Yumuşak dokusuyla ZDN JEANS Kot Şort

Rahatlığıyla dikkat çeken ZDN JEANS Kot Şort, zarif görünümüyle şık bir duruş sergiliyor. %98 pamuktan elde edilen giysi, yumuşak dokusuyla gün boyu konforlu kullanım sunarken tende de hoş bir his bırakıyor. Büzgülü ve lastikli bel kısmı vücudunuza tam olarak oturuyor. Ayrıca yüksek bel tasarımıyla belinizi daha ince gösteriyor. Nefes alan yapısı sayesinde sıcak havalarda kuru ve serin kalmanıza yardımcı oluyor. Mavi renkli kıyafeti ister gündelik yaşamda ister özel günlerde tercih edebilirsiniz. Kot şortu siyah renk atlet ve koyu renk babet ile kombinleyebilirsiniz.

10. Belinizi ince gösteren Stradivarius Kot Şort

Şıklık ve rahatlığı bir arada sunan model arıyorsanız Stradivarius Kot Şort, düşündüğünüz kıyafet olabilir. Pamuklu kumaşıyla gün boyu konforlu kullanım sunan ürün, nefes alan yapısı sayesinde sıcak yaz aylarında serin kalmanıza yardımcı oluyor. Yüksek beliyle karın bölgesinde bulunan fazlalıkları gizlemenizi sağlarken daha ince görünmenize de katkıda bulunuyor. Katlı görünüme sahip paça tasarımı, kıyafete güzel bir hava katıyor. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Kot şortu converse ayakkabı, el çantası ve açık renk tişört ile kombinleyebilirsiniz.