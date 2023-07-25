Bahçeli, CHP liderliği için isim verdi! "Sınıf arkadaşım devam etmezse..."

Seçimlerin ardından tüm gözler CHP'ye çevrildi. Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı partide 'değişim' tartışmaları devam ediyor. Kurultay yapılacak mı? Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Ekrem İmamoğlu nasıl bir politika izleyecek? Yerel seçimlerde hangi yol izlenecek? sorularının merak edildiği partide 'genel başkanlık' tartışmalarına MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'SINIF ARKADAŞIM' DİYEREK BAHSETTİ

TBMM'de Bengü Türk'e konuşan Bahçeli, Özgür Özel'in konuşmasına dikkat çekerek, "Heyecanlı ve kongre konuşması havasında" değerlendirmesinde bulundu. CHP'de yaşanan tartışmalara da göndermede bulunan Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'sınıf arkadaşım' diye bahsetti.

Kısa sürede gündem olan konuşmada Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda bir kongre konuşması havasındaydı. Bu usülle yapıldı. Bu bakımdan kendi kendime sordum. CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse, Ekrem'e karşı Özgür derim."

CHP'DEKİ TARTIŞMALAR

Seçimlerde yaşanan mağlubiyetin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çağrısı yaptı. Bunun ilgili bir internet sitesi yayınlayan İmamoğlu geçtiğimiz günlerde CHP'li kurmayların bulunduğu bir zoom toplantısı görüntüsünün internete düşmesiyle şimşekleri üzerine çekmişti. Kılıçdaroğlu bu toplantı için, 'Rahatsız edici noktaları var, etik bulmuyorum' ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, Ankara'ya yürüyerek CHP Genel Merkezi önünde koltuk fırlatma eylemi yapmıştı.

