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Bahçeli'den 'HÜDA PAR' kararı! Partilerin bayramlaşma programları belli oldu, o detay dikkatlerden kaçmadı

27.06.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 gün sürecek Kurban Bayramı yarın başlıyor. Siyasi partilerin her yıl yakından takip edilen bayramlaşma programları belli oldu. MHP'nin programındaki bir detay dikkat çekti.

Bahçeli'den 'HÜDA PAR' kararı! Partilerin bayramlaşma programları belli oldu, o detay dikkatlerden kaçmadı

Oldukça sert geçen seçim atmosferinin ardından siyasi parti temsilcileri bu kez bayramlaşmak için bir araya gelecek. Partilerin bayram ziyaretlerini gerçekleştirecekleri program belli oldu.

AK PARTİ'DE İLK BAYRAMLAŞMA CHP İLE

AK Parti'nin bayramlaşma programı saat 09.30'da CHP'yi ziyaret ve kabul ile başlayacak. CHP'nin ardından AK Parti MHP, HÜR DAVA, BBP, İYİ Parti ve diğer partilerle de bayramlaşacak.

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Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda AK Parti heyeti ilk olarak CHP heyetini kabul etmişti.

CHP ise AK Parti, MHP, İYİ Parti, DSP, HDP ve Yeşil Sol Parti, Zafer Partisi, Memleket Partisi, DEVA Partisi ve diğer partilerle bayramlaşacak.

İYİ Parti'nin bayramlaşacağı partiler arasında AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yer alıyor.

MHP'DEN HÜDA PAR KARARI

MHP ise AK Parti ve CHP'nin yanı sıra seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren BBP, DSP ve YRP'yi de ziyaret edecek. HÜDA PAR ise MHP'nin programında yer almadı.

MHP geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da HÜDA PAR ile bayramlaşmamıştı.

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BAHÇELİ'DEN 'HÜDA PAR' MESAJI

2023 seçimleri için HÜDA PAR'ın seçim kararının ardından Bahçeli şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı için bu tutum ve duruş yeterli ve değerlidir."

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