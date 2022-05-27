Bahçeli'nin NATO çıkışıyla ilgili peş peşe açıklamalar! Kılıçdaroğlu'nun ardından tartışmaya Bülent Arınç da katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi durumunda Ankara kriterleri anında işleme koyulmalıdır. NATO'dan ayrılmak bile alternatif olarak gündeme alınmalıdır" açıklaması siyasette gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU: GEREKENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Konuyla ilgili ilk açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda,"Bahçeli de NATO’dan çıkmayı önermiş. NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan’ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye’deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis'e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz. Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz." dedi.

BÜLENT ARINÇ'TAN AÇIKLAMA

Bir açıklama da eski TBMM Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinde bulunan, AK Parti kurucularından Bülent Arınç'tan geldi. Arınç katıldığı programda Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili olarak "Bu değerlendirilecek bir şey değil" yorumunda bulundu.

Arınç'ın açıklamasından satır başları:

"Bu değerlendirilecek bir şey değil. Beni mazur görün. Böyle yüksek siyasette benim aklım ermez. Yani şuradan çıkalım da Şangay Beşlisi'ne girelim diyenler de vardır. Bunlar çok ciddi şeyler olarak görmüyorum. Telaffuz edilmesi bile zor. Türkiye'de hukuk kırık dökük de olsa vardır. Adalet, yıpranmış da olsa vardı. Taşradaki hakimlerin verdiği kararları en sonunda Ankara'da Yargıtay'da inceleyecek, hakimlerimiz de var. Başta yapılan yanlışları sonunda düzeltebilecek. Ama tabii geçen zaman itibarıyla telafi çok zor olan hukuk katliamlarını yaşadığımız Türkiye'de onlara güvenebilirsiniz. Yani NATO'dan çıkalım. Anayasa Mahkemesini kapatalım. Bu siyaset tarzına ben çok alışık değilim. O yüzden Sayın Bahçeli'nin sözlerini tartışmak isteyen arkadaşlarımız rahat tartışabilir."

