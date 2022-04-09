HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçelievler'deki kentsel dönüşüm, müteahhidin skandalını ortaya çıkardı! Tek duvar örülmüş

Bahçelievler'deki kentsel dönüşüm, müteahhidin skandalını ortaya çıkardı! Tek duvar örülmüş

09.04.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler’de kentsel dönüşüme giren bir binanın bitişik nizam duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda iki bina arasında tek duvar olduğu ve diğer binanın duvarı olmadığı görüldü. Duvarı yıkılan binada oturan vatandaş, ''Mağduruz. Dün sabahın 08.00’inden beri dışarıdayız. Akşam eve geliyoruz 19.00’da işi bırakıyorlar. Şu an açık hala bu akşam da bitmez diyorlar” dedi.

Olay, İstanbul Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak’ta meydana geldi. Özel bir yapı şirketi, yan yana olan binalardan birini kentsel dönüşüme girdiğini belirterek, yıkmaya başladı. Yıkım yapılan binanın yanındaki diğer binayla arasında tek duvar örüldüğü görüldü. İki gündür yıkım çalışmalarının sürdüğünü söyleyen bina sakinleri mağdur olduklarını belirtti.

Screenshot_7

''DIŞARIDA KALDIK''

Duvarı yıkılan binada kiracı olarak yaşayan Aysel Sevinç, “Kentsel dönüşüme dönüldüğü için yıkıyorlar. Ama binaların hepsi tek duvar olduğu için yıkılan bina dolayısıyla bizim de duvarlarımız yıkıldı. Konuyla alakalı kimse gelip bilgilendirmedi. Bize söylemediler ben hatta arkadaştan duydum yıkılacağını. Yan taraf da yıkıldığı için oradaki görüntüyü gördük, aynı şekilde bizim de oldu. Mağduruz. Dün sabahın 08.00’inden beri dışarıdayız. Akşam eve geliyoruz 19.00’da işi bırakıyorlar. Şu an açık hala bu akşam da bitmez diyorlar” açıklamasında bulundu.

Screenshot_13

Screenshot_14

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
Suriye kaynaklı çöl tozuna dikkat!Suriye kaynaklı çöl tozuna dikkat!
Beyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattıBeyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattı
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

İslam Memiş'ten yeni dolar tahmini

İslam Memiş'ten yeni dolar tahmini

Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi

Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi

Adı hayvan tacizcisine çıktı: Hastalarına ve zevk adamlarına...

Adı hayvan tacizcisine çıktı: Hastalarına ve zevk adamlarına...

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

İlginizi Çekebilir

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Ölen eşinin onayını alıp evlendi! Aşkı medyumda buldu

Ölen eşinin onayını alıp evlendi! Aşkı medyumda buldu

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.