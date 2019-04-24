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Bahçeli'ye çok özel tespih

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 18:43 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, partilerinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye özel olarak yaptırdığı tesbihi hediye etti.

Bahçeli'ye çok özel tespih

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, partilerinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye özel olarak yaptırdığı tesbihi hediye etti.
Geçen hafta Antalya'da kampa giren MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Kastamonu İl Başkanı Yüsek Aydın tarafından özel tasarım tespih hediye edildi. Tespih ustası Aydoğan Kargacıoğlu tarafından Bahçeli için yapılan tesbihte, habbeler için büyük köpek balığı fosili, imame için su aygırı, fren için balina dişi, ayraç ve duraklar için kılıç balığı kılıcı, sistem arası habbeler için deniz kaplumbağası, hitame ve sarkaç içinde mors dişi özü ve minesi kullanıldı. MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "Liderimiz Devlet Bahçeli Antalya'da kendilerine Kastamonu adına verdiğimiz tespihi kabul ederek bizleri onurlandırdı" dedi.

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Bahçeli'ye çok özel tespih

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