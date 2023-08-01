Bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi! Toprağı kazdıkça öyle bir şey çıktı ki... “Türünün ilk örneği”

Arka bahçesine yüzme havuzu yapmak için kazmaya başlayan 44 yaşındaki Paul McDonald isimli bir adam uzmanların mucize olarak nitelendirdiği bir yunus iskeleti keşfetti. McDonald, evinin arka bahçesinde iskeleti yer seviyesinin yaklaşık 80 cm altında kil içinde muhafaza edilmiş halde buldu.

DAHA ÖNCE DE KEŞİFLER YAPILMIŞTI

Evininde daha öncesinde de keşifler yaptığını ifade eden McDonald, “Evi 6 yıl önce satın aldık ve birkaç eski şişe ve madeni para buldum. Kemikleri gördüğümde çok heyecanlandım. Kafatasını, burnunu ve dişlerinin yuvarlaklığını görünce bunun bir yunus olduğunu anladım” dedi.

KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Buluntu denizden kilometrelerce uzakta olmasına rağmen, yunusun son Buzul Çağı'ndan sonra karaya vurduğuna ve ardından avcı-toplayıcılar tarafından yendiğine inanılıyor.Daily Mail’in haberine göre İskoçya Ulusal Müzeleri (NMS) kafatasını analiz için çıkardı ve iskeletin geri kalanının bulunması için kazı çalışmalarına başlandı.



