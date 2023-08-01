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    4. Bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi! Toprağı kazdıkça öyle bir şey çıktı ki... “Türünün ilk örneği”

    Bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi! Toprağı kazdıkça öyle bir şey çıktı ki... “Türünün ilk örneği”

    01.08.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İskoçya'nın Stirling kentinde yaşayan 44 yaşındaki Paul McDonald isimli bir adam arka bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi. Toprağı kazdıkça iskeletler bulan McDonald durumu yetkililere haber verdi. Tarih öncesi yunus iskeletinin keşfi, uzmanlar tarafından 'bir tür mucize' olarak adlandırıldı ve bir asırdan fazla bir süredir İskoçya'da türünün ilk örneği olarak kabul edildi.

    Arka bahçesine yüzme havuzu yapmak için kazmaya başlayan 44 yaşındaki Paul McDonald isimli bir adam uzmanların mucize olarak nitelendirdiği bir yunus iskeleti keşfetti. McDonald, evinin arka bahçesinde iskeleti yer seviyesinin yaklaşık 80 cm altında kil içinde muhafaza edilmiş halde buldu.

    DAHA ÖNCE DE KEŞİFLER YAPILMIŞTI

    KAPAK2

    Evininde daha öncesinde de keşifler yaptığını ifade eden McDonald, “Evi 6 yıl önce satın aldık ve birkaç eski şişe ve madeni para buldum. Kemikleri gördüğümde çok heyecanlandım. Kafatasını, burnunu ve dişlerinin yuvarlaklığını görünce bunun bir yunus olduğunu anladım” dedi.

    KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

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    Buluntu denizden kilometrelerce uzakta olmasına rağmen, yunusun son Buzul Çağı'ndan sonra karaya vurduğuna ve ardından avcı-toplayıcılar tarafından yendiğine inanılıyor.Daily Mail’in haberine göre İskoçya Ulusal Müzeleri (NMS) kafatasını analiz için çıkardı ve iskeletin geri kalanının bulunması için kazı çalışmalarına başlandı.

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    İskoçya İskelet yunus balığı yüzme havuzu

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