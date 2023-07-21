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Skandal görüntüler! Karısını oğlunun 16 yaşındaki sınıf arkadaşıyla aynı yatakta yakalandı... O anları böyle ifşa etti

21.07.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo’da paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir adamın karısı ve oğlunun 16 yaşındaki sınıf arkadaşıyla ilişkisini ifşa ettiği anlar gündem yarattı. Kocası ve 16 yaşındaki çocuk arasında tartışma yaşanırken çiftin oğulları araya girerek olayın büyümesini engellemeye çalıştı.

Çin’in Guangdong eyaletinde yaşayan bir ihanet olayı sosyal medyanın gündemine yerleşti. Adı Li olarak açıklanan 42 yaşındaki bir adam eve geldiğinde 18 yıllık eşi ve oğlunun yakın arkadaşı olan 16 yaşındaki çocuğu aynı yatakta yakaladı. Karısının, oğullarının arkadaşlarından biriyle ilişkisi olduğunu öğrenen adam öfkelenerek o anları sosyal medyadan ifşa etmeye karar verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

KAPAK2

İhanet anını kare kare gösteren görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ihanetin affedilemeyeceğini söylerken çiftin 16 yaşındaki çocukları için üzüldüğünü dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Hem annesi ve hem de yakın arkadaşı tarafından ihanete uğradı” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu gerçekten travmatik bir durum” yorumunu ekledi.

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Çin Aldatma ihanet

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