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    4. Her detayı korkunç! Eski sevgilisini adım adım takip edip kaçırdı... Ellerini ve gözlerini bağlayarak diri diri gömdü

    Her detayı korkunç! Eski sevgilisini adım adım takip edip kaçırdı... Ellerini ve gözlerini bağlayarak diri diri gömdü

    01.08.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Avustralya'nın Flinders Ranges bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Jasmeen Kaur, eski erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü. Eski sevgilisi Tarikjot Singh tarafından kaçırılarak canlı bir şekilde gömülen Kaur’un cansız bedeni yaklaşık 30 cm’lik bir çukurun içinde elleri ve gözleri bağlanmış bir şekilde bulundu. Singh cinayeti itiraf ederken cezası henüz kesinleşmedi.

    Avustralya'nın Flinders Ranges bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Jasmeen Kaur, sevgilisi Tarikjot Singh ile ayrıldıktan sonra eski erkek arkadaşının kendisini tehdit ettiğini söyleyerek polise şikayette bulunmuştu. Bir bakımevinde hemşire olarak çalışan Kaur, iş çıkışında eski sevgilisi Tarikjot Singh’in bir arkadaşından ödünç olarak aldığı arabayla kaçırıldı. Singh’in genç kızı haftalarca adım adım takip ettikten sonra kaçırdığı ortaya çıktı.

    ÖLDÜRMEYİ BAŞARAMAYINCA DİRİ DİRİ GÖMDÜ

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    Kaçırıldıktan sonra Kaur eski sevgilisi tarafından terk edilmiş bir alana götürüldü. Elleri ve ayakları kabloyla bağlanan genç kızın boğazı kesici bir aletle kesildi. Eski kız arkadaşının boğazını kesmesine rağmen ölmediğini fark eden Singh bu kez ise, yaralanan genç kızı ölmek için 30 cm’lik bir çukur açıp Kaur’u diri diri oraya gömdü. Cinayeti itiraf eden Singh’in mahkeme süreci devam ediyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinayet Avustralya

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